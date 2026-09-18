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Salvado por los bomberos

Rescatan un hombre de 73 años a punto de morir ahogado tras quedar atrapado en una tina de vino en Asturias

Los detalles Los bomberos intentaron evacuarlo por el orificio superior pero era muy justo y había poco espacio con el techo para realizar la operación, por lo que procedieron a aligerar la tina y a ponerla en horizontal para facilitar la salida del hombre.

Imagen de archivo del un vehículo de Bomberos de Asturias. Imagen de archivo del un vehículo de Bomberos de Asturias. Juan Vega / Europa Press
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Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) rescataron anoche a un hombre de 73 años que había quedado atrapado en una tina de vino, en la localidad de Carcedo de Lomes, en el concejo asturiano de Allande.

El centro de coordinación de emergencias recibió a las 21:00 horas la llamada del propio afectado, que alertaba de que estaba atrapado en una tina de vino, que estaba solo y que se estaba ahogando debido a los gases y al magayu (residuo del prensado de la uva), ha informado este viernes el SEPA.

El 112 movilizó a los bomberos y localizó a un vecino para que acudiese al lugar para ayudar al hombre y sujetarlo mientras llegaban los equipos de emergencia. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el vecino estaba sujetando al afectado para evitar que se sumergiese entre los residuos sólidos.

Los bomberos intentaron evacuarlo por el orificio superior pero era muy justo y había poco espacio con el techo para realizar la operación, por lo que procedieron a aligerar la tina y a ponerla en horizontal para facilitar la salida del hombre.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el hombre fue evacuado sin lesiones de gravedad al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

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