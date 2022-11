José Enrique Abuín, 'El Chicle', que permanece en la cárcel cumpliendo su condena a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Quer, ha vuelto este martes al juzgado por una violación a su cuñada en enero de 2005, cuando ella tenía 17 años.

En la sesión ha declarado la víctima, Vanesa, que ha explicado que la agresión sucedió cuando el acusado la convenció una mañana para acompañarla al instituto en su vehículo. "Cerró el coche y no podía salir. Me cogió el móvil y se lo guardó en la guantera de la puerta del conductor. Sacó un cuchillo y me amenazó", ha explicado.

"Me dijo que me desnudara. Me pasó el cuchillo por la garganta y me dijo que se la chupara. Se puso un condón. Me hizo ponerme un camisón. Le dije que no se la quería chupar, así que puso el cuchillo en mi costado y se puso encima de mi. Sentí un pinchazo y entonces me dejé para que acabara", ha relatado en el juicio.

La víctima, ha explicado que después de su eyaculación le pidió que "no se lo dijera a nadie" y que, si lo hacía, mataría a su hermana (entonces pareja del acusado), a su sobrina y a ella misma.

"Me dejó cerca del instituto. Después tuve que subir a pie al instituto. Estaba desorientada, muy nerviosa, estaba mal. Fui al baño y mande un SMS a una compañera y me quedé con ella. La llamé porque estaba estudiando en el mismo instituto. Ella estaba en clase y vino. Le conté lo que había pasado y ella trataba de tranquilizarme. Salimos del instituto hasta que me fui a casa. Tenía miedo de ir a casa", ha relatado.

En la misma sesión del juicio también ha declarado 'El Chicle', que ha comenzado asegurando que no es "agresivo" y pidiendo que le quitaran las esposas. En esta línea ha negado los hechos, ha señalado que ese día no vio a la víctima y ha asegurado que su relación con Vanesa era tensa porque "le había acusado de cosas que no habían pasado" con anterioridad.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden 15 años de prisión en esta causa que había sido sobreseída en 2005 pero que fue reabierta en marzo de 2018 después de que la jueza detectase similitudes entre este caso y el crimen de Diana Quer.