Añadir tres bolas de papel de aluminio a la lavadora es un hábito en muchos hogares. Algunas personas lo hacen por costumbre, sin cuestionarse los efectos que puede tener en la ropa o la lavadora, otros consideran que la ropa sale más limpia o que tiene efectos beneficiosos. Pero ¿realmente qué sucede cuando introducimos papel de aluminio en el lavado?

Este tipo de material también es conocido como papel de plata por su color o 'papel albal' por la marca de uno de los principales fabricantes en España. Su uso más común es para la conservación de alimentos, puesto que es resistente, maleable y protege de los olores y sabores.

Se trata de un material versátil que, según la marca Albal, también se usa para limpiar superficies como el horno o la parrilla, para funciones cosméticas como la aplicación de tintes de cabello y para proteger utensilios. Desde la empresa precisan que no es adecuado para microondas, podría estropearlo e incluso causar un accidente doméstico. Por su propiedad de atraer el calor, tampoco se recomienda introducirlo en la secadora, no es tan peligroso como el caso anterior, pero al calentarse a altas temperaturas puede estropear ropa delicada.

¿Qué efectos tiene en la colada?

Uno de los usos más controvertidos del papel de aluminio es meterlo en la lavadora con el objetivo de atraer la energía estática que a veces produce el movimiento de la lavadora. Para este "remedio casero" se suelen hacer dos o tres bolas más pequeñas que el puño de una persona adulta y se meten en los lavados hasta que con el paso de los meses se van desgastando.

El beneficio que se le suele atribuir es que elimina la electricidad estática que pueden crear ciertas prendas, pero no hay evidencia científica de que esta electricidad estática estropee las prendas, ni del hecho de que meter estas bolas sea beneficioso.

Los fabricantes no lo recomiendan

No solo se ponen en cuestión los beneficios de esta técnica, sino que los fabricantes desaconsejan su uso. Las lavadoras están diseñadas y testadas para obtener resultados óptimos de lavado en condiciones normales, explican desde el grupo BSH. Por lo que no recomiendan añadir ningún elemento externo o adicional a la colada, como bolas de papel de aluminio, porque no ha sido testado y no saben cómo puede repercutir en la ropa ni en el electrodoméstico.

Otras cuestiones sobre el papel de aluminio

¿Por qué lado se usa el papel de aluminio?

Otra de las preguntas más usuales que solemos hacernos sobre este material es por qué cara debemos utilizarlo.

Pues bien, no existe diferencia: se puede utilizar indistintamente por las dos caras, según explican desde la marca Albal. Las diferencias entre la cara brillante y la mate se debe al proceso de fabricación: las capas que entran en contacto con los rodillos quedan más brillantes.

En la elaboración se prensan dos láminas de aluminio pasándose por rodillos metálicos para que queden finas y resistentes. La parte exterior queda más pulida y brillante mientras que la interna tiene un aspecto mate. Pero esto no afecta a sus propiedades y se puede utilizar indistintamente de un lado u otro, explican desde la compañía.

¿Cómo se recicla este material?

El papel de aluminio se debe tirar en el contenedor amarillo igual que las latas de refrescos. Además, es recomendable limpiar los restos de comida que pueda tener para facilitar su reciclaje.

Una de las claves para el reciclaje del papel de aluminio son los materiales utilizados en su fabricación. Este material se puede combinar con plásticos para mejorar su resistencia, pero cuanto más puro sea el material, mejor será su reciclaje.