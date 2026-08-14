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Vacaciones 'pet-friendy'

El sector del cuidado de las mascotas ya deja en la economía española casi 6.000 millones de euros

Los detalles El negocio de los hoteles para perros y gatos cada vez está más demandado porque la cantidad de mascotas que hay en España ha aumentado. Ya hay más hogares con mascotas que con hijos menores.

El cuidado de las mascotas ya deja en la economía española casi 6.000 millones de euros
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Ya hay más hogares en España con mascotas que con hijos pequeños y eso se está notando en las vacaciones. Hay "boom" de los hoteles para que se alojen las mascotas y de los que permiten alojarse con ellos. El sector del cuidado de perros y gatos ya deja en la economía española casi 6.000 millones de euros.

Al preparar las vacaciones surge la duda: ¿Qué hacemos con las mascotas? Para algunos viajar con perro si viajan en avión resulta complicado. Otros tienen un sitio donde dejarlo.

El negocio de los hoteles para perros y gatos cada vez está más demandado porque la cantidad de mascotas que hay en España ha aumentado. David Arias, dueño de Nubomi, cuenta a laSexta que ahora mismo el campamento canino "está lleno".

El director del Hotel Petite Palace, Salvador Prades, cuenta que admiten todo tipo de mascotas. No solo perros, también gatos, hurones y loros.

Porque cuando los dueños reservan sus vacaciones también reservan las de las mascotas. Y si no lo hacen buscan un lugar para irse con ellas. Muchos hoteles están creando espacios concretos para las mascotas. Porque muchos dueños buscan que el perro se lo pase bien y tenga también sus vacaciones.

Este tipo de negocios cada vez factura más. El año pasado el sector de los animales de compañía aumentó su facturación en un 8,3% alcanzando casi 6.000 millones de euros. Desde servicios veterinarios hasta guardería para perros, por eso muchos de ellos ya tienen todo tipo de servicios: hotel, guardería, peluquería, veterinario y piscina canina. Una demostración de que el bienestar de sus mascotas influye en el suyo propio.

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