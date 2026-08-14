Entidades sociales se organizan para dar alojamiento a los hospitalizados lejos de casa: "Pagamos cinco euros por noche en Barcelona"

Los detalles La Fundación Jubert Figueras ofrece a las familias la oportunidad de tener una vivienda donde poder dormir, ducharse y comer para aquellos que tienen que ir a un hospital que está en una ciudad lejana de casa.

Tener un hijo o familiar hospitalizado durante meses es un drama, especialmente si el hospital está lejos de casa. Familias como la de José Luis y Rocío, de Sevilla, enfrentan dificultades para costear una segunda vivienda en ciudades como Barcelona, donde los alquileres son inasequibles. Beatriz e Iván vivieron una situación similar tras un accidente que dejó a Iván con una lesión medular. La Fundación Jubert Figueras ofrece una solución al proporcionar alojamiento asequible a estas familias, permitiéndoles estar cerca de sus seres queridos. José Luis paga solo cinco euros por noche, lo que facilita el tratamiento y el apoyo mutuo entre familias en situaciones similares.

Si ya es un drama tener a un hijo o un familiar hospitalizado durante meses, lo es aún más si encima el hospital está en una ciudad lejana de casa. Estas familias no pueden asumir el coste de una segunda vivienda en ciudades como Barcelona. Entidades sociales se han organizado para intentar ayudarles.

José Luis y Rocío son de Lebrija, Sevilla. Pero desde que nació su hijo, Barcelona es su segunda casa. Estar cerca de él es su prioridad. "Es muy importante el tema de que estamos aquí para poder hacer el tratamiento piel con piel", cuenta José Luis.

Pero cuando la hospitalización se alarga, la preocupación se mezcla con la logística. "Estuvimos mirando alquileres y demás y era imposible. Los precios eran de entre 1.100-1.200 euros al mes", señala.

Una situación que conocen bien Beatriz e Iván. Este relata que tuvo "un accidente en un camino de tierra de unos cuatro metros de ancho. Fui a picar de cabeza contra el suelo, eso me produjo una lesión medular incompleta".

Algo que le obligó a pasar meses ingresado entre Vall d’Hebron y el Institut Guttmann de Badalona, a mas de 100 km de casa. Hasta que apareció una solución que les permitió cambiar los kilómetros por una habitación.

La Fundación Jubert Figueras ofrece a las familias "la oportunidad de tener una vivienda donde poder dormir, ducharse, comer... actividades básicas de la vida diaria", explica Marta Soler, subdirectora de la Fundación.

"Por estar en este piso pagamos cinco euros por noche. No podemos encontrar algo mejor en Barcelona", apunta José Luis. Por su parte, Beatriz cuenta que como compartes habitaciones con familias que están en situaciones similares, "hablas y te das apoyo". Una opción para cuidar de quien nos cuida.

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