La Sala de la Audiencia Provincial de Madrid que ha juzgado durante toda la seman al bailaor Rafael Amargo, acusado de vender droga desde su casa, le ha dejado en libertad sin medidas cautelares hasta que se conozca la sentencia.

Una vez acabado el juicio, ya a puerta cerrada, los magistrados han aceptado las peticiones de la defensa de Rafael Amargo y del productor Eduardo de Santos para que ambos quedasen en libertad, siempre hasta que se dicte la sentencia. Los dos estaban en prisión desde el pasado 3 de noviembre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid decretó que ingresara porque no habían cumplido con la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado.

La Fiscalía pide 9 años para el artista y para el productor y 6 para el tercer acusado por vender droga desde el piso de Amargo en 2020.

En su declaración, el bailaor ha negado este viernes que se dedicara a vender sustancias estupefacientes desde su piso, unos hechos por los que la Fiscalía pide para él nueve años de prisión. "A mi casa no ha venido nunca en la vida nadie a comprar. Si me hace falta yo llamo y me lo traen", ha esgrimido el artista, que ha ofrecido una sorprendente justificación sobre la droga encontrada en su casa: "Lo he mirado en Google y es un producto para el pelo, yo tengo muy buen pelo".