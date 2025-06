Uno de cada tres funcionarios en España es temporal: "Planificar una vida así se vuelve bastante complicado"

Ana es sociosanitaria y una de tantos empleados públicos afectados por la temporalidad, una situación que afecta a sus vidas profesionales, pero también personales. Ella trabaja en un centro de atención a discapacidad, donde en las últimas semanas han cesado a unas 11 personas. Y, como consecuencia, denuncia "las familias se quedan descubiertas".

Pero la temporalidad también complica las vidas personales de los funcionarios públicos que la padecen, que ven, por ejemplo, que no pueden pedir una hipoteca. España tiene más de tres millones de funcionarios y uno de cada tres son temporales. El 40% trabajan para las comunidades autónomas y cerca del 33%, en ayuntamientos.

De estas administraciones también dependen trabajos como el de Cinta, que es profesora. "Soy interina, llevo cinco cursos trabajando", explica. Ella es de Jaén, pero da clases en un colegio de Sevilla, y la temporalidad es también un quebradero de cabeza a la hora de encontrar una vivienda. "Es una odisea si tú no sabes o no te dicen que vas a estar todo el año completo o no te dicen ni siquiera cuánto tiempo vas a estar", denuncia. Ya ha pasado por ocho centros distintos, tres o cuatro solo en el primer año.

Miguel vive una situación muy parecida. Él imparte clases de Geografía e Historia en un instituto de Galicia y lleva siete años encadenando contratos. "Planificar una vida así, tener hijos, comprar una casa (...), se vuelve bastante complicado", lamenta, Miguel, abocado a "una espera constante" y "una esclavitud del teléfono" solo "para poder decir 'mañana puedo trabajar' o 'mañana puedo pagar la luz'".

España supera el 30% de temporalidad en el sector público. El compromiso de Bruselas es que no sobrepase el 8%. Por ello la Unión Europea tiene abiertos a España dos procedimientos de sanción.