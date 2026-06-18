Radiografía del sexo en España: el 30% de las mujeres se ha sentido forzada y uno de cada cuatro hombres ha pagado por tener relaciones

¿Qué han dicho? "Es un dato muy grave y preocupante que nos recuerda que nuevamente la educación afectivo-sexual, que la pornografía, a día de hoy, sigue estando más presente entre los hombres que entre las mujeres", ha recordado la ministra Mónica García.

Un estudio del Ministerio de Sanidad revela que el 30% de las mujeres españolas han sentido presión para participar en prácticas sexuales no deseadas, mientras que más del 27% de los hombres han pagado por sexo. Estos datos alarmantes subrayan la necesidad de una educación afectivo-sexual adecuada. La ministra Mónica García destaca la influencia negativa de la pornografía, consumida por el 72% de los hombres en el último año, en la percepción de las relaciones sexuales. A pesar de estos desafíos, se observa un avance en la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo, que ha aumentado significativamente desde 2009.

El 30% de las mujeres españolas aseguran haberse sentido forzadas para realizar alguna práctica sexual. Es uno de los datos más relevantes del estudio sobre salud sexual en España que hemos conocido este jueves y que ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad. Ese dato preocupante sobre las mujeres y el sexo y este: que uno de cada cuatro hombres ha pagado en algún momento de su vida por tener sexo.

Son datos que deberían ponernos los pelos de punta, que parecen imposibles para el 2026. Pero la realidad nos demuestra que, con salir a la calle a hacer unas cuantas preguntas, los números se confirman.

"Eso me ha pasado a mí; con mi primera pareja me ha pasado ese tema. No lo quería hacer y me forzó", asegura una chica. Ella pertenece a este 30% de españolas que han confesado haber tenido que hacer algo sexual cuando realmente no les apetecía.

También están las que lo asumen, sin tener que hacerlo, asentándose en el argumento de: "Por complacer a la pareja", o que dan por hecho que "a todos nos ha pasado y a todos nos pasará".

Ideas que desde Sanidad quieren borrar de la mente de las mujeres, mostrando estas conclusiones que son más que reveladoras. "Es un dato muy grave y preocupante que nos recuerda que nuevamente la educación afectivo-sexual, que la pornografía, a día de hoy, sigue estando más presente entre los hombres que entre las mujeres", ha recordado la ministra Mónica García.

Casi el 72% de los hombres dice haber consumido porno en el último año

Y es que, casi el 72% de ellos dice haber consumido porno en el último año. Aquí, se enfrentan las opiniones, chocan los que creen que la pornografía "es una manera fácil de encontrar dopamina", con los que entienden que solo aporta "desinformación" que "no es un reflejo de lo que es una relación sexual real".

Precisamente por eso el Ministerio de Sanidad ve necesarias más herramientas para construir relaciones basadas en el respeto. O, en palabras de García, "que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y antes que las pantallas".

Del porno al consumo de prostitución

En este estudio, también se les ha preguntado a los encuestados si alguna vez han pagado por sexo y más del 27% de los hombres han respondido que "sí", que en alguna ocasión.

De nuevo, laSexta ha salido a la calle para preguntar por este dato. Las respuestas confirman ese 27% de hombres. "Llega, paga y tiene lo que quiere. No me sorprende, creo que es una cosa normal".

Del porno al consumo de prostitución

Porque hay quien lo ha normalizado. "No van muy a menudo, pero lo típico. Igual para celebrar los 18 o los 20, algo puntual para celebrar algo especial". Una opinión que discrepa bastante con la que tienen las mujeres que, mayoritariamente, entienden que "no es normal que pagues por sexo, ni es una necesidad ni es nada".

"Para los que consumen la prostitución, a mí me parece un tipo de violación igualmente; lo único que cambia es el billete", opina otra mujer a la que hemos preguntado.

Relaciones entre personas del mismo sexo

Pero dentro de nuestra sociedad, en relación con el sexo, al menos hay un dato positivo y a celebrar. Hemos avanzado en la aceptación social ante relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En 2009 tan solo lo aceptaba el 41% de la sociedad. En 2026 ya es más del doble.

Y otra reflexión importante: casi todos los encuestados en este estudio sí coinciden en la idea de que se necesita impartir educación sexual en las aulas.

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