Fue humillada por todo el mundo. Apareció ridiculizada en las portadas de los periódicos, en parodias de todos los programas de televisión. Fue la protagonista de insultos y bromas en casi todos los rincones del planeta. Esta es la humillación que sufrió Mónica Lewinsky en 1998 tras hacerse públicas sus relaciones sexuales con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

El escándalo dio la vuelta al mundo. Por aquel entonces, Lewinsky tenía 22 años y era becaria en la Casa Blanca. Como ella misma relata en la charla TED 'El precio de la humillación', pasó de ser una persona desconocida a perder la reputación y la dignidad a escala global.

laSexta estrena este jueves, 11 de noviembre, a las 22:30 horas la tercera temporada de 'American Crime Story: Impeachment', que también está disponible en disponible Atresplayer Premium. Esta vez, la serie cuenta la historia del escándalo sexual entre Mónica Lewinsky y el presidente Bill Clinton, pero desde otra perspectiva. En 'Impeachment', además de los detalles del juicio político y mediático, también se relata la humillación constante a Lewinsky y los problemas de salud mental que aquello le ocasionó, planteándose incluso suicidarse.

¿Qué pasó entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton?

En 1998, el que fuera presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, protagonizó un escándalo sexual con la entonces becaria en la Casa Blanca Mónica Lewinsky. Él tenía 49 años, ella 22. Ambos mintieron ante el Congreso de Estados Unidos negando su relación, declaraciones que se pueden ver en el archivo de The Associated Press.

La investigación del fiscal independiente Kenneth, a la que se presentaron pruebas como un vestido de Lewinsky con una mancha de semen con el ADN del presidente, o cintas en las que Lewinsky habla con la que consideraba su amiga Linda Tripp haciéndole confidencias sobre su relación con el presidente, hizo que ambos tuvieron que retractarse, haciendo públicas las relaciones sexuales, según recuerda la CNN.

¿Qué pasó con Monica Lewinsky?

En la mencionada charla TED la propia Mónica Leweinky cuenta cómo, a la edad de 22 años, se "enamoró de su jefe" y dos años después descubrió las "devastadoras consecuencias". En 1998 hubo una vorágine política, jurídica y mediática en la que, de la noche a la mañana, pasó de ser una persona completamente privada a una figura humillada públicamente a escala mundial. La activista se denomina como la "paciente cero en perder la reputación a escala global, de forma casi instantánea".

A finales de los 90 apareció menospreciada en los medios, e incluso asegura que aparece en más de 70 canciones de rap. Después del escándalo, y tras testificar en el juicio político a Clinton que duró hasta su absolución el 19 de febrero de 1999, Lewinsky abrió una línea de bolsos de moda que cerró en 2004. Posteriormente, se retiró de la vida pública, hasta diez años después, que volvió para contar su versión.

En su primera entrevista para la revista Vanity Fair el 6 mayo del 2014 declaró: "fue una relación consentida por ambos. El abuso llegó después, cuando me convirtieron en cabeza de turco para proteger su poderosa posición". Posteriormente, en marzo de 2015, The New York Times publicaba el artículo 'Monica Lewinsky ha vuelto, pero esta vez bajo sus condiciones'. Además de contar su experiencia participa como productora en la serie 'Impeachment. American Crime Story', en la que no solo se detalla el caso, sino también los problemas de salud mental que tuvo posteriormente.