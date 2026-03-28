¿Qué pasa cuando el cambio de hora nos pilla... en un avión?

Las curiosas razones por la que hay que levantar las persianas de las ventanillas del avión al despegar y al aterrizar

La madrugada del domingo recuperamos el horario de verano. El cambio de hora tiene lugar a las 2:00h de la madrugada, ¿pero qué ocurre si en ese momento estamos viajando en avión, por ejemplo?

Todos los años, la misma duda. En realidad, dos veces al año, la misma duda: ¿se adelanta o se retrasa la hora? ¿Duermo una hora más o una menos? Si me pilla trabajando, ¿me tienen que compensar ese cambio? En España, cambiamos la hora dos veces al año, una para adaptarnos al horario de invierno y otra, como la que tiene lugar este domingo, para adaptarnos al horario de verano.

Y aunque se ha hablado mucho sobre el fin de los cambios de hora en España, por ahora no tiene punto final, ya que no depende sólo de España, sino que es una decisión que se tiene que tomar de manera comunitaria. Hasta que eso ocurra, seguiremos cambiando la hora el último fin de semana de octubre y, como es el caso, el último fin de semana de marzo.

El cambio de hora tiene lugar el 29 de marzo, durante la noche del sábado al domingo, a las 2:00h de la madrugada: en ese momento, los relojes se 'adelantan' una hora, y lo entrecomillamos porque la mayor parte de los relojes que utilizamos se actualizan de manera automática y ya no tenemos que cambiar manualmente la hora cuando nos despertemos. Es decir, esta noche dormimos una hora menos, o trabajamos una hora menos si nos toca un turno de noche.

Además, durante esta madrugada es imposible que nazcan niños entre las 2:00h y las 3:00h de la madrugada, por lo que si una mujer embarazada de gemelos o mellizos se pone de parto y nace el primer niño minutos antes de las 2:00h, aunque pasen pocos minutos entre uno y otro, en su partida de nacimiento el segundo habrá nacido una hora más tarde. Curiosidades de esta medida.

¿Y qué ocurre cuando el cambio de hora nos pilla volando en avión? La mayor parte de los vuelos nacionales, si no todos, recorren sus rutas entre las 6:00h de la madrugada (aproximadamente) y la medianoche; pero existen vuelos internacionales y sobre todo, transoceánicos, que realizan sus rutas durante lo que en España sería la madrugada.

El cambio de hora se tiene en cuenta a la hora de informar a los pasajeros, especialmente si tienen que hacer escala en un destino donde se ha cambiado la hora. Pero lo cierto es que es un aspecto muy importante a la hora de sincronizar los horarios de los vuelos, dado que los sistemas de reservas suelen operar en tiempo universal coordinado (UTC), según explican desde la aerolínea canaria Binter.

En los pasajeros, siempre que tengan la información controlada, afecta casi de la misma manera que si no estuvieran volando, aunque sí puede intensificar el jet lag. Y los pasajeros con escalas, especialmente en las cortas, tienen que tener en cuenta este cambio de hora y cómo puede afectar a los tiempos de transferencia de los vuelos.

Pero a quien más afecta, sin lugar a dudas, es a los miembros de la tripulación, que tienen sus descansos estipulados de manera muy estricta. "Cuando los relojes se adelantan", explican desde Binter, "una tripulación puede perder una hora de descanso", por lo que se exigen determinados ajustes en sus turnos para poder cumplir con las normas de seguridad.

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