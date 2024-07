En verano, son muchos los trabajadores que disfrutan de la jornada laboral intensiva. "Me gustaría que el horario de verano fuera todo el año", expresa una trabajadora al respecto. Sin embargo, Carmen, dueña de una óptica, dice que a ella no le gusta nada. Por su parte, Roberto, propietario de una barbería, prefiere no hacer ninguna modificación en verano: "Nosotros mantenemos el mismo horario todo el año; creemos que es mejor para mantener el orden de la clientela y no volverlos muy locos", defiende Roberto.

Varios estudios confirman que el horario idóneo para nuestra salud es trabajar de 9:00 a 17:00 horas, lo que todavía es un sueño en España, donde un trabajador indica que su jornada va desde las 23:00 horas a las 7:00 horas, lo que a acarrea diversos problemas a largo plazo. En este sentido, Lorenzo Armeteros, médico de familia, indica que "esto afecta a nuestro organismo, tanto en el sueño como en la alimentación, así como en las relaciones sociales y la convivencia".

Una autónoma cuenta a laSexta que ella no consigue "desconectar" en verano porque siempre está con el teléfono en la mano. Sin embargo, es muy importante esa desconexión para nuestra salud y "volver con más energía".