La Guardia Civil investiga si los narcos están detrás del robo de tres embarcaciones de la Armada en Barbate, Cádiz.

¿Qué ha pasado? Los hechos ocurrieron el lunes, cuando efectivos de Infantería de Marina realizaban maniobras en la playa de El Retín. Al finalizar, las embarcaciones quedaron estacionadas en un recinto militar, pero cuando regresaron habían desaparecido.

La Guardia Civil investiga el robo de tres embarcaciones de la Armada Española durante las maniobras Flotex-26 en Barbate, Cádiz. Las lanchas, estacionadas en un recinto militar, desaparecieron tras los ejercicios, junto con material valorado en 20.000 euros. La principal sospecha apunta a redes de narcotráfico, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que destaca la creciente amenaza en el sur de España. El robo ocurre poco después de la muerte de dos agentes en Huelva durante una persecución a una narcolancha, subrayando la violencia de estas redes criminales. La AUGC reclama más recursos para enfrentar este desafío.

La Guardia Civil investiga el robo de tres embarcaciones de la Armada Española durante las maniobras Flotex-26, que han tenido lugar en la playa gaditana de El Retín, en Barbate, en aguas del Golfo de Cádiz, el Estrecho y el mar de Alborán.

El suceso, que ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad, ha abierto la posibilidad de que detrás de la sustracción pudiera encontrarse un grupo vinculado al narcotráfico.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando efectivos de Infantería de Marina realizaban ejercicios en la playa de El Retín, una zona militar situada en el término municipal de Barbate. Tras finalizar las maniobras, las embarcaciones quedaron estacionadas en un espacio habilitado dentro de un recinto militar, aparentemente bajo custodia.

Sin embargo, cuando los militares regresaron para recuperarlas, las lanchas habían desaparecido. La Armada denunció inmediatamente los hechos ante la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Además del robo de las embarcaciones, los autores sustrajeron material que se encontraba en su interior. Entre los objetos desaparecidos figuran equipos de rastreo y un total de 11 trajes secos, utilizados para operaciones especiales y cuyo valor conjunto ronda los 20.000 euros.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Olaya Salardón, ha señalado que no se descarta la implicación de redes criminales relacionadas con el narcotráfico. "Por las características de la embarcación y por lo que nos comentan los compañeros sí podrían ser", apunta.

La principal línea de investigación contempla precisamente la hipótesis de que grupos de narcotraficantes estén detrás del robo, un escenario que, según representantes de la AUGC, reflejaría el creciente desafío al que se enfrentan las fuerzas de seguridad en el sur de España.

Es por ello que reclaman más medios humanos y materiales para combatir un fenómeno que consideran cada vez más peligroso. "Creemos que el narcotráfico ha perdido completamente el miedo al Estado, y ya no hablamos solo de ataques a Guardia Civil, hablamos de robar embarcaciones militares", denuncian.

El robo se produce apenas unas semanas después de otro episodio trágico vinculado al narcotráfico, tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva durante una persecución a una narcolancha, un suceso que volvió a poner el foco sobre la violencia y capacidad operativa de estas redes criminales en territorio andaluz.

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