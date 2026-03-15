¿De qué delitos se acusa a Kiko Matamoros y a Makoke? Las claves del caso en Hacienda que podría llevarles a la cárcel

El contexto Kiko Matamoros y Makoke afrontarán el miércoles el inicio del juicio contra ellos en la Audiencia Provincial de Madrid en un caso de presunto alzamiento y ocultación de bienes para evitar pagar a Hacienda.

Kiko Matamoros y María José Giaever, conocida como Makoke, enfrentan un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid por presunta ocultación de patrimonio a Hacienda. La Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión para Matamoros y cuatro años para Makoke, acusada de ser cooperadora necesaria. Matamoros está acusado de eludir el pago de impuestos, debiendo pagar multas e indemnizar a Hacienda con 636.697 euros. Makoke también enfrenta multas y ambos deben indemnizar conjuntamente a la Agencia Tributaria con 471.900 euros. Entre 2009 y 2014, Matamoros, a pesar de su intensa actividad mediática, no declaró ingresos, utilizando empresas para ocultar su patrimonio.

Kiko Matamoros y María José Giaever, conocida como Makoke, afrontarán este miércoles el inicio del juicio contra ellos en la Audiencia Provincial de Madrid por presunta ocultación de patrimonio a Hacienda. Un caso en el que la Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para Matamoros y cuatro años para Makoke, a la que acusa de ser presunta cooperadora.

Matamoros está acusado de presunta ocultación de patrimonio tras eludir el pago de impuestos. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita para él que pague una multa de 33.000 y que indemnice a Hacienda con otros 636.697 euros, al considerarle autor de alzamiento y ocultación de bienes.

Asimismo, reclama que Makoke, que habría sido cooperadora necesaria para el alzamiento de bienes, pague multas de 30.750 euros. Además, ambos tendrían que indemnizar conjuntamente a la Agencia Tributaria con 471.900 euros.

Según la Fiscalía, el importe de las deudas con Hacienda generadas por Kiko Matamoros entre 2009 y 2014 sumaban 1.086.597 euros, teniendo en cuenta la cuota tributaria, los intereses de demora y las sanciones.

El colaborador televisivo figuró durante varios años en la lista de morosos de Hacienda, donde entró por primera vez en el año fiscal de 2016. En 2020 entró también en la de grandes deudores, donde figuran quienes deben más de 600.000 euros. Finalmente, salió de ese listado en 2022, según se hizo público en 2023.

Ocultación de patrimonio

Según la Fiscalía, Kiko Matamoros no formalizó las correspondientes declaraciones ante la Agencia Tributaria y desde 2009 concibió un plan para proteger su patrimonio frente a las posibles reclamaciones de Hacienda.

Todo ello, pese a que entre 2009 y 2014 desarrolló una intensa actividad en el sector televisivo y en la prensa del 'corazón', tanto como tertuliano y comentarista como mediante publicaciones, entrevistas y reportajes fotográficos vinculados a su vida privada.

En el escrito se indica que el tertuliano era "conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas". Sin embargo, añade, "el pago de las mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y forma de vida".

En este sentido, apunta que Matamoros y Makoke compraron en 2011 una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con un precio de 1.315.750 euros, en la que fijaron su residencia habitual. Para evitar una actuación de Hacienda contra él, pusieron la titularidad del inmueble a nombre de ella.

Elusión de impuestos

Así, Matamoros no asumió formalmente la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien de cara a Hacienda. Para ello, necesitó la ayuda de terceras personas como su exmujer, Makoke.

También utilizó empresas creadas por él "con la finalidad de generar tanto un vaciamiento formal de su patrimonio como una apariencia de inexistencia de recursos e ingresos" para "dificultar" que la Agencia Tributaria pudiera "enderezar sobre los mismos sus procesos de recaudación".

"Las actividades del acusado se desarrollaban conforme a la interposición de sociedades y contratos paralelos por la ejecución de actividades en los sectores audiovisual, de prensa y de ocio", resalta la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.

Concretamente, canalizó los ingresos por su participación en medios de comunicación y su trabajo de representante de terceros, en concreto de Makoke, a través de las sociedades Salto Mortal y Silla del Ring. Además, ocultó a Hacienda rentas que obtenía de sus sueldos en diferentes empresas por su actuación profesional.

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