¿Por qué ahora los incendios son más intensos y destructivos? La peligrosa mezcla de la vegetación y la sequedad

Los detalles Hay un momento en que los incendios no son capaces de ser extinguidos, no se pueden controlar. Esto hace que no se pueda enviar al personal porque es un riesgo para ellos. Además, no vale la pena echarle agua porque se evapora.

El Gobierno ha declarado la emergencia nacional debido a un megaincendio que ha fusionado fuegos en Ávila y Madrid, afectando a municipios como Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias. La situación es crítica, con 63.000 personas desalojadas y confinadas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirma que es el mayor incendio en la historia de la región. Factores como la gran cantidad de combustible vegetal y la sequedad, exacerbada por el cambio climático, intensifican los incendios. La intensidad ha aumentado un 30-40%, dificultando su control y aumentando el riesgo para los bomberos. La falta de limpieza del monte agrava la situación.

El Gobierno ha declarado la emergencia nacional por el incendio de Ávila y los de Madrid. Estos se han fusionado en un megaincendio afectando a municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias. La situación es verdaderamente grave ya que están sin perimetrar y fuera de control. Por su parte, el delegado del Gobierno madrileño ha resaltado que la situación es "muy complicada" y ha confirmado 63.000 personas entre desalojados y confinados en ambos territorios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que es el mayor incendio de la historia en Madrid, en el que se está viendo una virulencia inédita. ¿Por qué hay más incendios más intensos?

Uno de los motivos es que hay más combustible. El combustible son los arbustos, los matorrales, la hojarasca, en resumen, la vegetación a ras de suelo, que es por donde prende el incendio. Se calcula que hay diez toneladas por hectárea que, con tanto combustible, se expanden por un continuo de bosques arbolados sin que se interrumpa por ningún cortafuego, por ninguna tierra dedicada al cultivo que haga de cortafuego. Eso es un polvorín.

La sequedad es también otro motivo. Estamos viviendo olas de calor extremo cada vez con más frecuencia atribuibles al cambio climático, lo que seca la vegetación. Esta está menos hidratada, tiene menos agua y arde más rápido y mejor. Y esta sequedad y que haya tanta vegetación es una mezcla peligrosa que nos lleva a otro motivo por el que tenemos estos incendios.

Se trata de la intensidad. Hay un momento en que los incendios no son capaces de ser extinguidos, no se pueden controlar. Esto hace que no se pueda enviar al personal porque es un riesgo para ellos. Además, no vale la pena echarle agua porque se evapora.

Está visto que los bomberos pueden trabajar directamente en un incendio que no haya alcanzado una fuerza de 10.000 kilovatios. En el momento en el que se supera, ya no es cuestión de medios, porque es que no pueden meterse ahí, y hay que tomar otras estrategias. La intensidad de los incendios en España ha aumentado un 30-40%.

En estos incendios, el ser humano ha hecho algo —de forma directa o indirecta—. Pero, en general, lo que estamos viviendo son un menor número de incendios en comparación con otra etapas, provocados o naturales, con consecuencias mayores, con más hectáreas quemadas. La responsabilidad del hombre en estos incendios está en no limpiar el monte.

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