El pánico de los vecinos de Madrid durante los desalojos por los incendios: "Parece que está nevando, está todo horroroso. Hay que salir de aquí"

Durante la jornada de este viernes se han evacuado varias localidades, donde el sonido de los servicios de emergencias se han adueñado de las calles, ahora vacías.

"Parece que está nevando, está todo horroroso. Hay que salir de aquí". Son las palabras de una vecina de uno de los pueblos afectados por los graves incendios que azotan Ávila y Madrid, llamas se han fusionado en un megaincendio. Este ha afectado a diferentes municipios, cuyos habitantes han expresado el miedo y la incertidumbre que han vivido en las últimas horas.

Durante la jornada de este viernes se han evacuado varias localidades, donde el sonido de los servicios de emergencias se han adueñado de las calles, ahora vacías. "Estoy fatal. Desde ayer estoy fatal. Esto es horrible", cuenta una vecina a un equipo de laSexta que se ha desplazado a zonas afectadas.

"Caen las pavesas. Nos vamos ahora mismo a Madrid o donde sea", añade, entre nervios, esta mujer desde un coche. Mientras el fuego se extendía, la Guardia Civil ha comenzado a llegar a las poblaciones para evacuar a los vecinos: "Estamos muy nerviosos, muy asutados", revelan.

Habitantes de diferentes edades coinciden en que nunca habían visto algo así. "Tengo 72 años y nunca ha pasado esto", dice una mujer. "Tengo a mis perros ahí abajo y no me dejan bajar a por ellos", cuenta otra vecina muy afectada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.