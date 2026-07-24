Rufo, pez cinta o galera: hay muchos peces en el mar y no todos (los conocen) se venden en las mismas pescaderías

El contexto Hace unas semanas, laSexta contó la llegada de nuevos pescados a algunas pescaderías del país, una información desató enormes críticas de un creador de contenido en redes sociales. Ahora nos toca responder (con cariño) y contrastar con los que más saben: los pescaderos.

Hace unas semanas, laSexta informó sobre la llegada de nuevos pescados a algunas pescaderías, lo que generó críticas del creador 'Navegante oficial'. Reconocemos un error en el reportaje al confundir el sargo con la dorada, pero corroboramos que hay nombres nuevos como el rufo, pez cinta y galera, aunque en el norte de España no son conocidos. 'Navegante oficial' también cuestionó la clasificación del salmón como clásico, pero pescaderas gallegas afirman que llevan décadas vendiéndolo. Además, hay discrepancias en los nombres de pescados como la cabra y gallineta. Sobre el agotamiento de caladeros, aunque 'Navegante oficial' lo duda, datos de la FAO indican que el 35% están sobreexplotados a nivel mundial. El calentamiento global atrae nuevas especies a España, un fenómeno que no debe ser negado.

Hace unas semanas, laSexta emitió una información en la que les explicábamos la llegada de nuevos pescados a los mostradores de algunas pescaderías del país. La noticia desató enormes críticas del creador de contenido 'Navegante oficial', como se le conoce en redes sociales. Ahora, queremos responder, siempre con cariño, cotejando la información con los profesionales que más saben: los pescaderos.

Lo primero de todo, es reconocer que en ese reportaje hubo un error humano, que fue confundir el sargo con la dorada. Más allá de eso, la realidad es que sí hay nombres nuevos en las pescaderías, como el rufo, el pez cinta o la galera. Por ejemplo, el creador de contenido se reía por considerar la galera como una novedad, asegurando que "llevan aquí toda la vida".

Sin embargo, hay otros lugares como el norte de España, a los profesionales del sector no les suena. "Mira, aquí en el mercado no lo hay", comenta una pescadera de A Coruña.

También se mencionaba a otros clásicos como la merluza o el salmón. En esta ocasión, 'Navegante oficial' dudaba que se pudiese considerar al salmón como un "clásico" de las pescaderías, cuando hay archivos del NODO en los que aparece el dictador pescando un salmón. Asimismo, preguntada por laSexta, una pescadera gallega defiende que "nuestro puesto lleva más de 30 años funcionando y lleva más de 30 años trayendo el salmón".

Otra cosa que varía según la zona es el nombre que se da a los pescados, como ocurre con la cabra, también conocida como gallineta. Aunque para algunos una cosa es la cabra y otra la gallineta, en el norte de España, los pescaderos no lo dudan: "Por mucho que digan, aquí la cabra y la gallineta son el mismo pescado".

Agotamiento de los caladeros

Por último, se cuestionaba la información sobre el agotamiento de algunos caladeros. "¿Agotamiento de caladeros en España? Yo no sé dónde están agotados los caladeros en España", comentaba 'Navegante oficial'. Pero el 35% de los caladeros del mundo están sobreexplotados. Son datos de la FAO y, en el área de los mares Mediterráneo y Negro, las poblaciones sobreexplotadas alcanzan el 65%.

El calentamiento global es una realidad y está atrayendo a las costas españolas nuevas especies que buscan aguas más frías, más hacia el norte. Ponerlo en duda es alentar a los negacionistas.

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