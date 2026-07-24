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Causó daños por 3.000 euros

Un inquilino entra en cólera y destroza una inmobiliaria después de que se nieguen a renovarle el alquiler

En San Vicente del Raspeig, Alicante, un joven de 26 años ha destrozado una inmobiliaria y robado el teléfono del gerente después de que el dueño de la casa en la que vive se negara a renovarle el contrato. Ya ha sido detenido.

En San Vicente del Raspeig, Alicante, un joven de 26 años ha destrozado una inmobiliaria y robado el teléfono del gerente después de que el dueño de la casa en la que vive se negara a renovarle el contrato. Ya ha sido detenido.

En San Vicente del Raspeig, Alicante, un joven de 26 años destrozaba por completo una inmobiliaria y su material informático y robaba el teléfono móvil al gerente del establecimiento.

El motivo de que entrara en cólera habría sido que, después de dos años viviendo de alquiler, el dueño de la casa se habría negado a renovarle el contrato.

Esto habría llevado al joven a intentar agredir a los trabajadores y provocar daños en el establecimiento valorados en 3.000 euros. Tras la denuncia del gerente de la inmobiliaria, el chico era detenido hoy mismo por la Policía.

El abogado Juan Manuel Medina explica que el joven se enfrentaría a un delito de daños que podría llegar a una multa de 24 meses y otro de hurto que podría conllevar una pena de prisión de hasta un año.

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