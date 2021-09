El volcán que ha erupcionado en La Palma nos tiene muy pendientes de su recorrido hacia la costa y de los destrozos que está causando a su paso. Para esclarecer algunas de las dudas que surgen, laSexta ha contado con expertos que explican cuestiones como si se puede modificar el recorrido de la colada o cómo va a afectar la lava a la agricultura y la ganadería en la zona.

Teniendo en cuenta que los bomberos han estado cavando zanjas durante toda la noche para tratar de reconducir la enorme cabeza de lava hacia un barranco y así intentar salvar el mayor número de casas, ¿es realmente posible desviar la colada? En Islandia sí lo consiguieron. En los años 70, durante una erupción la lava amenazaba un puerto pesquero y se puso en marcha una macrooperación con bombardeos continuos de agua, ayudándose también con dinamita. Así se logró desviar la colada ligeramente.

Así, el catedrático en Geología José Mangas, explica que mientras en Islandia cuentan con mucha agua glaciares y ríos, lo que les permite utilizar millones y millones de metros de agua cubica para frenar la lava, eso no ocurre en La Palma: "Aquí no hay explosivos ni chorros de agua porque no hay suficiente para frenar la colada", ha explicado.

¿Se puede recuperar lo sepultado?

Tras el paso de la lava no es posible recuperar las infraestructuras y objetos que han quedado sepultadas. Y de poder, económicamente, no merecería la pena.

Solo se podría en aquellas estructuras que no tienen cimientos o pilares afectados. Pero los palmeros no solo pierden sus hogares, es muy probable que tampoco puedan reconstruirlos en esos terrenos donde los tenían si la colada ha terminado engulléndolo.

¿Cómo va a afectar a la agricultura y la ganadería?

Los piroclastos, fragmentos sólidos de material volcánico, han arrasado con la vegetación y difícilmente se podrá utilizar ese suelo para alimentar a los animales. Con la agricultura, se podría aprovechar los huecos que hayan quedado en las coladas, y ahí sí podría cultivarse, como se hace en otras islas de canarias.

En otros casos, se podrá hacer desplazando tierra de otros puntos. Como explica el experto, con el volcán de Teneguía, todo el terreno que se ganó al mar se cubrió con suelo de la cumbre y hoy en día son suelos de plataneras.

¿Afecta a las salidas y puestas de sol?

Visualmente sí. Los gases y las cenizas tiñen el cielo con un tono más cobrizo, un efecto que durará hasta que esos gases se mantengan en la atmósfera.

¿Cuánto podría durar la erupción?

Por primera vez, el Instituto Volcanológico de Canarias hace una estimación: calcula que puede alargarse entre 24 y 84 días.