Elisa Mouliaá niega que intimidara a una testigo del caso Errejón y se opone a ser investigada: "Es una conversación entre amigas"

La actriz Elisa Mouliaá se ha opuesto a que se le abra investigación por un delito de obstrucción a la justicia, tal y como había solicitado Íñigo Errejón, exmiembro de Sumar, en el marco del caso por presunta agresión sexual del exdiputado. La intérprete ha realizado dicha declaración a través de un comunicado presentado por su equipo de abogados, en el que añaden una nota en la que niegan que tuviera conductas intimidatorias o con la intención de influir en la declaración de un testigo.

Así pues, han pedido al juez Adolfo Carretero que inadmita la deducción de testimonio instada por Errejón, en relación a los mensajes de la actriz a Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en al que presuntamente se produjo la agresión sexual.

"De la conversación no es posible advertir ninguna conducta coactiva o intimidatoria por Mouilaá para que Soraya cambiara su declaración en sede judicial. Como bien expresó la representación de la acusación popular, es una conversación privada entre dos personas que fueron amigas y entre las que no existe, como se evidencia, una buena relación en la actualidad", dice el abogado de la actriz.

E insiste en esa última idea: "Se evidencia que la relación entre Mouliaá y la testigo es mala, llegando esta última a bloquearla de la aplicación. Se denota incluso cierta animadversión".

"Me jodes viva", dijo Mouliaá

"No solo negamos la conducta intimidatoria expresada de contrario, sino que además carece de sentido ya que debemos recordar que los hechos denunciados que están siendo objeto de investigación sucedieron en la intimidad, esto es, los abusos que mi patrocinada ha denunciado no fueron presenciados ni por Soraya ni por ningún otro testigo. Sucedió estando solos", inciden los representantes legales de Mouliaá.

En esos mensajes, recogidos por la Policía Nacional, Soraya pidió a la actriz que dejara de "inventar" en una conversación en lo que la intérprete afirmó lo siguiente: "Si luego vas y dices que estaba super happy me jodes viva".

Algo a lo que respondió la testigo: "No amenaces Elisa, Responderé a lo que me pregunten que viví y sé. Punto. Ni más ni menos. Es mi deber como ciudadana. No sé lo que le ha hecho a otras. Tampoco es el caso. Esto no va de si el chaval es buena o mala persona, esto va de una denuncia de acoso sexual que tú has puesto y a eso me ceñiré. Plantéate por qué no hay nadie de esa fiesta que esté de acuerdo con tu testimonio, en vez de intentar convencer a todos de que Errejón es un monstruo. Eso si quieres lo dejas para los platós".

Ante estos mensajes, Errejón pidió al juez que investiga el caso que investigara a la denunciante por un posible delito de obstrucción a la justicia. Su letrada, Eva Gimbernat, presentó un escrito ante el juez Carretero en el que solicitó dicha deducción de testimonio contra Mouliaá por la posible comisión de dicho delito.

"Deficiencias metodológicas" en el informe a Mouiliaá

Por su parte, el juez Carretero va a escuchar al perito que elaboró un contrainforme en el que concluye que Elisa Mouliaá tiene una "conducta incongruente" desde que sucedió esa presunta agresión sexual, manteniendo "contacto" con el exmiembro de Sumar tras los hechos y explicando "sin correlato emocional" su situación en los medios de comunicación.

El psiquiatra Alfredo Calcedo, propuesto por Errejón, ha sido citado por el juez para ratificar la contrapericia en la que "detecta conducta incongruente en la denunciante, una persona diagnosticada con trastorno de estrés postraumático", que "cinco días después de los supuestos hechos no relató la situación a su psicólogo".

En ese sentido, Calcedo también señaló "incongruencias entre la alta puntuación del cuestionario de trastorno de estrés postraumático y la conducta de la denunciante", haciendo especial hincapié en que la denunciante mantuviera el contacto con Errejón tras los "supuestos hechos".

El documento incide en que, seis días después de la presunta agresión, contactó por Instagram con Errejón. Volvió a hacerlo, añade, otros 28 días después. El informe apunta además a otros tres contactos, producidos en 2021, 2022 y 2023 respectivamente.

La pericial alerta igualmente de "deficiencias metodológicas" en el informe elaborado por José Cabrera, en el que afirma que la actriz vivió un "abuso imprevisto e injustificado" y "un verdadero atentado contra su intimidad" por parte de Errejón. En su declaración ante el juez, Cabrera se ratificó y aseguró que Mouliaá era "vulnerable por traumas previos".

En concreto, el perito propuesto por Errejón critica que, "habiendo diagnosticado un trastorno de estrés postraumático", no se aclare "en qué ha consistido el trauma". "No se realiza una anamnesis ni se recogen antecedentes de problemas de salud mental y tratamientos recibidos", añade.