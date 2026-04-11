Protesta a las puertas de una residencia de Carabanchel que quiere expulsar a una mujer con Alzheimer: denuncian las deficiencias del centro

Los detalles Familiares de residentes y miembros de organizaciones se han reunido para denunciar el caso y advertir de que no es el único sitio donde ocurren situaciones similares.

Decenas de familiares y miembros de organizaciones se congregaron frente a una residencia en Carabanchel para protestar contra la posible expulsión de una usuaria de 84 años con Alzheimer. Aunque aún no se ha ejecutado la expulsión, la concentración denunció deficiencias en el centro. Algunos familiares destacaron que situaciones similares ocurren en otras residencias, como en Leganés, donde un residente fue amenazado con expulsión por quejarse de la comida. La empresa gestora de la residencia en Carabanchel alega que el conflicto surgió por amenazas del hijo de la usuaria. La Comunidad de Madrid investigará el caso y se reunirá con la familia la próxima semana.

Decenas de familiares de residentes y miembros de organizaciones se han reunido este sábado a las puertas de la residencia en Carabanchel para denunciar que el centro quiere expulsar a una de las usuarias, una mujer de 84 años con Alzheimer y dependencia. Pese a que por el momento no se ha efectuado la expulsión de la mujer, la concentración se ha llevado a cabo para denunciar las deficiencias de esta residencia.

Sin embargo, algunos de los familiares han destacado que no es el único lugar donde ocurren casos similares. "En la residencia donde estaba mi madre en Leganés había un señor que protestaba por las comidas y la residencia llegó a mandarle una amonestación amenazándole con echarle", cuenta una mujer.

Otra persona denuncia que ella vivió un caso "idéntico" al de la mujer de 84 años que quieren expulsar. "Primero amenazaron con expulsar a mi madre, pero como era una plaza privada, debieron pensar que no les interesaba tanto y lo que hicieron fue prohibirme a mí la entrada. Yo no podía entrar a la residencia ni la podía sacar y solo pude verla el día que se murió. Y era la misma estrategia que ahora, diciéndome que era conflictiva y que había faltado al respeto", relata.

En laSexta, hemos hablado con la empresa que gestiona la residencia y aseguran que el caso de Carabanchel se originó por unas amenazas que hizo el hijo a los trabajadores del centro y que por ese motivo abrieron el apercibimiento a su madre.

Precisamente, este sábado ha habido un intento de reunión con los familiares y la residencia, aunque la familia dice que "la dirección del centro" se ha negado a recibirles, argumentando que van "acompañados de un asesor de la plataforma que convoca la concentración".

Por otro lado, la Comunidad de Madrid va a inspeccionar qué ha pasado y ver si hay posibilidad de que se abra expediente a la residencia, si así se considera. Por el momento, la próxima semana se reunirán con la familia.

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