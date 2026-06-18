Prisión provisional para el hombre de 24 años que confesó haber matado al logopeda de su hijo en Valencia

Vista general del convoy de la Guardia Civil que traslada desde la Ciudad de la Justicia al hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo.

Los detalles El hombre está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio.

Una jueza de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica de la ciudad, según han confirmado fuente jurídicas a laSexta. El hombre está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio.

El ingreso en prisión del hombre, de 24 años, ha sido decretado por la magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia. El propio investigado se entregó el pasado lunes en la Comisaría de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre para confesar el crimen.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, en la calle Ingeniero de la Cierva del distrito de Tránsitos de la ciudad de València. Tras entregarse el hombre en comisaría y confesar haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre, agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de la investigación.

Sospechó de una posible agresión sexual

La Policía Nacional recuperó el arma que supuestamente utilizó el homicida, una navaja de unos 15 centímetros que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.

Según confirmaron fuentes policiales posteriormente a EFE, el autor confeso del crimen explicó a los agentes que había sorprendido a la víctima cuando se encontraba a solas con el menor y que este tenía los pantalones y el pañal bajados, por lo que sospechó de una posible agresión sexual y atacó al logopeda.

Agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional registraron el martes la clínica de Valencia en una investigación que sigue en curso.

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