Prisión para el parricida de El Ejido que intentó asesinar a su expareja: mató a sus padres e hirió a otras cuatro personas

La Guardia Civil investiga el tiroteo mortal por el que fue detenido un joven de 25 años.

Los detalles El arrestado ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Durante su comparecencia ante el juez se ha acogido a su derecho a no declarar.

El Tribunal de Instancia de El Ejido ha ordenado prisión provisional para un joven de 25 años acusado de asesinar a tiros a su madre y padrastro, y herir gravemente a cuatro personas en El Canalillo, Almería. El detenido se acogió a su derecho a no declarar. Está investigado por dos delitos de asesinato y seis intentos de asesinato, incluidos ataques a su pareja o expareja. El tiroteo dejó heridos a un bebé de siete meses y tres vecinos. Sin licencia de armas, el joven fue detenido con ayuda de un dron. El alcalde de El Ejido declaró luto oficial y pidió medidas para mejorar la seguridad. laSexta informa sobre este suceso.

La Sección Civil y de Instrucción de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería), competente en materia de Violencia sobre la Mujer, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven de 25 años detenido por asesinar a tiros a su madre y a su padrastro y herir de extrema gravedad a otras cuatro personas en la barriada ejidense de El Canalillo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El arrestado ha pasado a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción de la plaza 4 del Tribunal de Instancia y durante su comparecencia ante el juez se ha acogido a su derecho a no declarar.

En el atestado y las diligencias judiciales el joven figura investigado por la presunta comisión de dos delitos de asesinato consumados -referentes a su madre y su padrastro- y otros seis delitos de asesinato en grado de tentativa. El alto tribunal andaluz ha detallado que dos de estos seis intentos de asesinato fueron cometidos directamente sobre su pareja o expareja.

El primero de ellos tuvo lugar el día anterior al tiroteo masivo, mientras que la segunda agresión contra la mujer se produjo el mismo lunes en el que se desencadenó el suceso que dejó malheridos a su hijo de siete meses y a tres vecinos.

Esta revelación apuntala la línea de investigación por violencia de género que la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Almería incluyó en su atestado final tras descartarla en un primer momento, y que se suma a la violencia doméstica que motivó el asesinato de la madre biológica y el padrastro, hallados sin vida en un turismo acribillado a balazos.

Varios heridos de gravedad

El suceso se inició pasadas las 23:15 horas del lunes. Tras recibir el 112 varias alertas, agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y del Grupo de Operaciones Avanzadas (GOA) de la Policía Local acudieron a El Canalillo, un núcleo fronterizo con Balanegra.

Allí encontraron el vehículo con los fallecidos. En ese mismo coche viajaba la pareja del agresor, que logró huir, y el hijo de ambos, un bebé de siete meses que recibió impactos en la mandíbula y el cráneo y sigue crítico en la UCI pediátrica.

El ataque del tirador, que carecía de licencia de armas, alcanzó también a una vecina de 19 años y a su hija de 18 meses, así como a un hombre de 60 años al que disparó en la cabeza durante su huida. Todos continúan muy graves en el hospital.

El presunto asesino fue detenido a las 04:00 de la madrugada en un dispositivo que empleó un dron con cámara térmica. Por su parte, el alcalde de El Ejido , Francisco Góngora, confirmó que sobre el joven pesan al menos 16 antecedentes por drogas y armas blancas, y apuntó, según datos preliminares de la investigación, que podría padecer un trastorno mental severo.

Así, el Ayuntamiento ejidense decretó una jornada de luto oficial y el alcalde exigió al Ministerio del Interior que extreme las medidas policiales para atajar la falta de seguridad y erradicar el peligroso "caldo de cultivo" que generan el tráfico de estupefacientes, el "petaqueo" y las armas ilegales en zonas marginales.

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