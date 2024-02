En solo 20 segundos, un hombre agredió a hasta seis personas en la estación de Camp de l' Arpa de la línea 5 del Metro de Barcelona; todas, mujeres. El grado de violencia contra la última de las víctimas a las que golpea es brutal. La joven lleva puestos unos auriculares y no se percata de que el agresor va hacia ella. El golpe es tan fuerte que la derriba y cae desplomada al suelo, provocándole una lesión grave. El hombre, de 30 años, ya se encuentra en prisión sin fianza acusado de un delito de agresiones y trato degradante por razón de sexo.

"Yo entiendo que comete este delito por motivos de género porque, como se ve, va saltando a los diferentes hombres y solo se dedica a golpear a las mujeres", ha explicado a laSexta el abogado Mariano Calleja Estellés. Los mossos creen que puede haber una decena de víctimas, auque solo ha denunciado la joven a la que tiró al suelo. "Eso es un ensañamiento. Son varios delitos los que comete se podría enfrentar a una pena privativa de libertad superior a los tres años o cuatro años", ha precisado Calleja.

Se investigan las razones que lo llevaron a ese comportamiento tan violento. Los agentes, además, buscan a más posibles víctimas y a testigos de los hechos.

David Sánchez, subjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, ya explicó este sábado que aunque son unas agresiones "aparentemente gratuitas", podría haber "una selección de víctimas por su género. Es decir, que todas son mujeres. Podríamos estar ante un delito de odio por cuestión de sexo".

"Me impactó mucho, espero que refuercen la seguridad"; "ahora venía y pensaba, nada más llegar al andén me sentaré, por si viene alguien que no me pille"; "no se suele ver personal de seguridad". Estas son algunas de las declaraciones que ha recogido laSexta. El detenido, ya conocido por los agentes, cuenta con antecedentes por hurtos y robos, lo que facilitó su localización y posterior detención.

Brutal agresión

Los hechos, grabados por las cámaras de seguridad, ocurrieron el pasado viernes poco antes de las 10.00 de la mañana. Los usuarios del metro no dudaron en correr tras él tras agredir a varias mujeres, tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña estas líneas. El individuo fue finalmente identificado por los agentes tras ver las imágenes grabadas en la estación. A través de ellas pudieron contabilizar al menos diez "agresiones gratuitas" a mujeres, seis de ellas en el andén. Desde el cuerpo policial catalán se ha pedido a través de redes sociales que todas las mujeres agredidas denuncien.