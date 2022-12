El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Gavà, Barcelona, ha enviado a prisión provisional y sin fianza a cinco hombres de entre 30 y 40 años por violar en grupo a al menos dos mujeres con las que uno de ellos contactó y quedó a través de aplicaciones de citas en su casa de Castelldefels. Tres de los acusados fueron detenidos el pasado 19 de diciembre por los Mossos d'Esquadra, mientras que otros dos se presentaron en dependencias policiales dos horas más tarde. En total, se les acusa de cinco delitos de agresión sexual y tres de abusos sexuales.

La decisión del tribunal se produce tras analizar, además de los testimonios de testigos y víctimas, los mensajes y audios extraídos de los móviles de los investigados, material en el que se concluye que una noche de primavera de 2021 uno de los jóvenes contactó por redes sociales con una mujer con la que se citó en su casa, donde presuntamente iba a tener lugar una fiesta con amigos.

Al llegar, la joven se encontró a otros cuatro jóvenes con los que estuvo jugando a un videojuego hasta que comenzaron las agresiones sexuales aprovechando el estado de embriaguez de la víctima: "R.P.P. empezó a besarla y A.R.P.C. le empezó a meter la mano por la parte de atrás del pantalón. Les dijo que pararan, que no quería nada con ellos. A pesar de ello, dos de los investigados la cogieron y la llevaron a una habitación. La tenían que sostener ya que el estado etílico de la perjudicada, (…) le impedían deambular libremente. Mientras la llevaban a la habitación, le fueron quitando la ropa", expone el auto.

En él, el tribunal detalla cómo al llegar a la habitación, la víctima vio a todos los investigados, que la desnudaron y la penetraron anal y vaginalmente, turnándose. Además, dos de ellos le introdujeron el pene en la boca, obligándole a hacerles una felación.

"Durante estos hechos, la víctima les manifestó que parasen, que no quería realizar esas prácticas; no obstante, los investigados le hicieron caso omiso y jaleaban 'si tú puedes, eres una campeona'. La denunciante se encontraba presa del pánico por la situación ambiental en la que se encontraba, ha manifestado que estaba en shock y que lo único que quería era marcharse de ahí", añade el juzgado.

El otro caso investigado, también sucedido en mayo de 2021, siguió el mismo proceso. El mismo condenado contactó con otra joven por redes sociales y, una vez accedió a acudir a la presunta fiesta, se encontró con varios chicos y una mujer en el domicilio.

"Durante la fiesta estuvieron bebiendo, cenando y jugando a la Play. En un momento dado, la víctima fue a una habitación con J.M.M.M, donde según ella empezaron a besarse y a tocarse, sin que hubiese penetración. Durante éste momento de intimidad, sin ser invitados por ninguno de los participantes, entraron en la habitación otros dos jóvenes. R.P.P. se bajó la bragueta del pantalón, le introdujo el pene en la boca y le dijo 'chúpamela'", expone el auto, que remarca que ninguno de los otros dos investigados hizo nada para evitarlo", indica el auto, que añade que la joven llegó a exponer en conversaciones posteriores "que le dio asco".

Además de las declaraciones de las víctimas, el juzgado ha tenido en cuenta los mensajes y audios que los condenados intercambiaron en un grupo de WhatsApp con otras personas. En ellos se puede leer mensajes como "desde cuando una tía es solo para uno" o "la chica va muy borracha, se aproxima trío".

"Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación seria ir por la calle pillar a una tía atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", añade otro de los condenados.

En el teléfono de uno de ellos incluso se pueden escuchar algunos audios: "Recuerdo que al día siguiente dijo el D -expone entre risas- a la chavala esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI".