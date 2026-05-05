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Desaparecida en Vigo

Hallan muerta a la cantante Seila Esencia, desaparecida desde hace 20 días desaparecida

Los detalles La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.

La cantante Seila Álvarez (Seila Esencia), desaparecida en Vigo el 20 de abril de 2026La cantante Seila Álvarez (Seila Esencia), desaparecida en Vigo el 20 de abril de 2026SOS Desaparecidos
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La cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, ha aparecido muerta este martes en Vigo tras 20 días sin saber de su paradero.

La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.

Llevaba desaparecida desde el pasado 20 de abril, según la Asociación SOS Desaparecidos, que este lunes había emitido una alerta solicitando colaboración a la ciudadanía para tratar de dar con su paradero. Esa asociación ha enviado un fuerte abrazo a la familia y los amigos de Seila.

La cantante alcanzó cierta popularidad con su participación en el programa de TVE 'Hit – La Canción' en 2015 y también formó parte de la banda gallega Phantom Club.

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