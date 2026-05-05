Hallan muerta a la cantante Seila Esencia, desaparecida desde hace 20 días desaparecida

La cantante Seila Álvarez (Seila Esencia), desaparecida en Vigo el 20 de abril de 2026

Los detalles La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.

La cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, fue encontrada muerta en Vigo tras estar desaparecida durante 20 días. La Policía Nacional confirmó que su cadáver fue hallado de madrugada en la zona de la senda verde, sin aparentes señales de criminalidad, aunque aún se espera el resultado de la autopsia. La Asociación SOS Desaparecidos había emitido una alerta solicitando la colaboración ciudadana para localizarla y ha enviado un fuerte abrazo a su familia y amigos. Seila ganó popularidad en 2015 al participar en el programa 'Hit – La Canción' de TVE y fue integrante de la banda gallega Phantom Club.

La cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, ha aparecido muerta este martes en Vigo tras 20 días sin saber de su paradero.

La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.

Llevaba desaparecida desde el pasado 20 de abril, según la Asociación SOS Desaparecidos, que este lunes había emitido una alerta solicitando colaboración a la ciudadanía para tratar de dar con su paradero. Esa asociación ha enviado un fuerte abrazo a la familia y los amigos de Seila.

La cantante alcanzó cierta popularidad con su participación en el programa de TVE 'Hit – La Canción' en 2015 y también formó parte de la banda gallega Phantom Club.

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