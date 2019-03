Los padres de Julen, José y Victoria, hablan por primera vez en un programa de televisión. Los padres del pequeño han concedido una entrevista a Espejo Público meses después de la trágica muerte del niño. Hasta ahora, su estado anímico y el dolor les impedía hablar de todo lo que ha supuesto la pérdida de su hijo.

Victoria, la madre del pequeño, asegura que echa de menos la rutina que tenía con Julen y reconoce que está recibiendo ayuda psicológica para superar la pérdida del menor. "Estamos destrozados e intentando sobrevivir", afirma el padre de Julen.

Los padres han relatado qué sucedió el día que Julen cayó al pozo de la finca de Totalán. "Fuimos a pasar el día en el campo con la familia, un plan improvisado", relata José Roselló, que afirma que era la primera vez que iban a la finca.

"Estamos destrozados e intentando sobrevivir", afirma el padre de Julen

El padre de Julen asegura que en estos momentos "no tienen ninguna relación" con David, el dueño de la finca de Totalán. "La defensa de David dijo que apoyábamos su informe. Yo a sus abogados sólo les he visto una vez en el juzgado. Yo no apoyo ese informe, pero no puedo impedir que él tenga una defensa", ha apuntado.

Por su parte, la madre de Julen ha señalado que si hubiera sabido lo que había en la finca no hubiera ido. "Yo no quiero ni volver al campo ni comer paella", ha añadido.

Los padres del pequeño, acusación particular en el caso, quieren que se haga Justicia y que se aclaren los hechos, pero se remite a su abogada al hablar de temas jurídicos. "Ella se ocupa de todo, intenta protegernos y nos dice que lo que tenemos que saber".

José Roselló apunta que nunca se quejaron de los esfuerzos de los efectivos por sacar a Julen del pozo, sino de la información que a ellos le llegaba. "Hemos escuchado que la búsqueda eran 24-48 horas una y otra vez. Intentamos no recordar cómo vivimos el rescate", apunta.

Ambos insisten en dar las gracias a todas las personas que les han apoyado y tratan, pese al intenso dolor, de mirar al futuro con esperanza. "Julen era el niño más feliz del mundo y así le vamos a recordar siempre. Vamos a intentar salir adelante", afirma José. "Estoy buscando un hijo. Prometí darle un hermanito a Julen y se lo voy a dar", ha añadido la madre del pequeño.