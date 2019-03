Primer incidente del pederasta de Ciudad Lineal en la prisión de Soto del Real

UN PRESO SE LE ENCARÓ EN EL ASCENSOR

Antonio Ortiz ya ha vivido el primer incidente dentro de la prisión de Soto del Real. Se produjo cuando el violador coincidió en el ascensor con otro preso, que le ha dicho textualmente: "No me mires a los ojos que soy padre y no respondo". La amenaza se produjo cuando el pederasta abandonaba el módulo de enfermería para hacer un registro con la Policía. Las mismas fuentes aseguran que Ortiz contestó con actitud chulesca diciendo que él también es padre.