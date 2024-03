El presunto autor del crimen de Ribeira (A Coruña) estuvo bajo el control del sistema VioGen por las denuncias interpuestas contra él de una relación anterior; un caso que quedó 'inactivo' por "el paso del tiempo". Se trata de uno de los supuestos que pueden llevar a la 'inactivación' de un caso incluido en este sistema.

Tal y como se recoge en el protocolo de actuación del VioGen, un caso inactivo puede 'reactivarse' cuando contra el agresor se registra otra denuncia o cuando así lo decide la unidad policial que sigue el caso. En el caso de lo ocurrido en Ribeira, contra el presunto agresor no constaba ninguna denuncia interpuesta por la víctima, por lo que esta no estaba dentro del sistema VioGen. En cambio, sí existían denuncias previas de una relación anterior, de 2019, también por violencia de género.

Según ha apuntado este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, el hombre estuvo en el sistema por estos hechos pero que, "con el paso del tiempo", quedaron "anulados". "Hablamos de reincidentes en violencia machista", ha sentenciado Blanco Lobeiras, que a su vez ha apelado a llamar al 016 para denunciar estos casos, recordando, además, que es un servicio gratuito y "que no deja rastro en la factura".

"Hay que denunciar cualquier indicio", ha insistido para recalcar que la violencia de género no es "un cuento". En esa línea, ha enfatizado que la violencia de género "existe, mata a mujeres y creo que son pocos los esfuerzos para ponerlo encima de la mesa y luchar contra esta lacra", ha afirmado.

Revisión de protocolos

El sistema informático VioGen, en funcionamiento desde 2007 para integrar toda la información de los casos de violencia de género; realizar el seguimiento de las víctimas; predecir el riesgo de la situación y, en base a ello, adoptar medidas preventivas ante incidencias o acontecimientos que puedan poner en peligro la integridad de la víctima.

Tras diversas actualizaciones, este pasado mes de febrero el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acordaban revisar el funcionamiento del sistema, haciendo hincapié en lo que atañe a los requisitos para dar por "inactivo" un caso. Según los últimos datos publicados por el departamento estatal de Igualdad, recabados hasta el 31 de enero de 2024, en España hay 2.087 casos dentro del sistema, de los que 1.017 están activos -bajo seguimiento policial- y 1.070, inactivos.

¿Cuándo se da por inactivo un caso en VioGen?

En el sistema VioGen, los casos inactivos no están sometidos a control policial directo y para que sean considerados de esta manera, deben haber sido calificados como con nivel de riesgo "no apreciado" y, "excepcionalmente, casos en nivel de riesgo bajo". Estos dos supuestos pueden desactivarse "siempre que se den todas" estas premisas: que no haya medidas en vigor, que las circunstancias concretas de los casos, de las víctimas y/o de los agresores no aconsejen lo contrario a juicio del evaluador, y para los casos de riesgo "bajo", que se haya contactado al menos una vez con la víctima y se haya efectuado una reevaluación del riesgo.

Con independencia del riesgo asociado, puede inactivarse un caso cuando no se localice a la víctima durante un mes, si se produce la muerte de la víctima o agresor, la salida al extranjero o el internamiento en un centro de custodia/penitenciario de cualquiera de los dos. Por último, un caso podrá inactivarse también en supuestos de renuncia "voluntaria, manifiesta y reiterada" de la víctima a su protección, "siempre que no cuente con medidas judiciales o una orden de protección en vigor".