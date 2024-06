En la Asamblea de Madrid, Vox ha llevado a la Comisión de Sanidad a un conocido antiabortista. Con lo que no contaba es con que la portavoz de Más Madrid en esa comisión fue alumna suya en la Universidad Autónoma de Madrid y no ha dejado pasar la oportunidad para hacer un perfil muy detallado de qué tipo de profesor es.

El profesor en cuestión ha acudido a petición de Vox a la Comisión de Sanidad para hablar de las consecuencias físicas y psicológicas que el aborto tiene en las mujeres. Sin embargo, una de sus antiguas alumnas se encontraba en la comisión, la cual era la portavoz de Más Madrid, Marta Carmona.

"Hay que decir que estaba simpre con esta presentación de profesor suya, con esta dinámica un poco provocadora, un poco medio en lo seductor, medio en lo provocador un poco enfant terrible", ha asegurado la diputada de Más Madrid. Además, ha denunciado comportamiento machistas: "Intentaba ser muy cercano a los alumnos. Esta cosa de regalarle flores a las alumnas o llevárselas de viaje a Marruecos en furgoneta".

Pero había más. "Reclutar participantes en rituales de ayahuasca. O utilizar métodos docentes peculiares como poner vídeos del Papa en clase". Ante el desglose de actitudes reprochables, el profesor bromeaba sobre todo esto: "Me encanta la fiesta. Reconozco que me quedé en el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Me lo paso muy bien"

Marta Carmona le acusa de ser un fanático antiabortista. "¿Recuerda este cartel señor Poveda? Dice que se joda el sida, que se jodan los censores del pensamiento, que se jodan los fabicrantes de látex", ha manifestado la de Más Madrid. Un cartel que el profesor pegó en la facultad precisamente el Día Mundial Contra el Sida en el que también señala que "nos quitan el placer de estallar de alegría".

"Esto es de ser un auténtico sinvergüenza y que esto es de las cosas más vergonzosas en la universidad pública española", ha concluido Marta Carmona. El profesor defiende que era un texto satírico sobre la gente y que no es lo que él piensa.