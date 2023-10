Hay un momento del besamanos en el Palacio Real tras el desfile del 12 de octubre que acumula cientos de retuits, reenvíos por grupos de WhatsApp y análisis virales. ¿Quiénes son esos dos compañeros de Leonor que se llevan las miradas de los Reyes y qué hay detrás de esas sonrisas? Si aún no ha visto la imagen, dele al 'play' en el vídeo de laSexta Noticias que ilustra estas líneas y sentirá la imperiosa necesidad de comentarla.

Que ahí algo pasa, lo delatan las miradas. Primero, la del rey. Luego, la de la reina. Y, por último, el giro de cuello de la princesa Leonor y el dónde van sus ojos. Pero, ¿quiénes son los dos cadetes que tienen en vilo a las redes sociales? Y, ¿alguno de los dos despierta más interés que el otro en este encuentro con los reyes y la princesa?

La primera vez que vemos las imágenes nos queda la sensación de que las miradas se dirigen al segundo joven. Compañero de Leonor de Borbón en su primer año de formación en la Academia Militar de Zaragoza, es a él a quien se dirige la vista de Felipe VI en el momento en el que más sonríe, pero ralentizando las imágenes, las direcciones de las miradas de la Familia Real nos dejan otra teoría. (Dele al 'play' al vídeo si aún no lo ha hecho).

Llega el primero de los cadetes y, cuando ya está saludando a la Princesa, el rey Felipe VI se gira a mirar a su hija con una mirada muy analítica. Leonor le saluda, y la reina Letizia suma su mirada de complicidad al momento. Llega el segundo cadete, pero el rey no le mira (y bastante divertido) hasta que no ha terminado de saludar a su hija. Y es la mirada de Leonor la que nos aporta más información: cuando ambos pasan, se gira, pero sus ojos no buscan la espalda del último, sino la del anterior. La del primer cadete al que ha saludado.

Para aclarar estas frivolidades (que tanto nos gustan) también llamamos a la Casa Real: nos contestan que los reyes quisieron darle una sorpresa a la princesa e invitaron al director de la Academia, al jefe de estudios y a tres compañeros. Y que la expresión de los padres es por ver la cara de sorpresa de la niña. Nada que ver con si son novios o no, ahí no se meten. Y, efectivamente, tras este momento tan comentado y antes de salir del besamanos podemos escuchar a Felipe VI diciéndole a su hija: "Te has llevado una sorpresa, ¿eh?".

Buscando en el archivo de los últimos meses de la princesa en la Academia Militar de Zaragoza, hallamos varias imágenes de amistad. Encontramos al primero de los cadetes (recuerden: al que, según nuestra teoría, se dirigiría la mirada de Leonor) en una de las primeras fotos que Casa Real publica de la llegada de Leonor a la Academia. Está ella, en una clase de formación, escribiendo, y en la bancada trasera le vemos a él. También nos lo hemos encontrado cerca de la princesa en la ofrenda a la Virgen del Pilar antes de sujura de bandera del pasado viernes. En la que también vimos a ambos.

Pero, por mucho que nos entretengan los cuentos de amor de princesas, y por mucho que quisiéramos pensar que estábamos en la reedición de las miradas que se profesaron por primera vez en público Felipe y Letizia aquel 17 de octubre de 2002 en el que aún nadie sabía nada de su relación, tenemos que bajar los pies al suelo. Porque en las imágenes de Leonor en la Academia vemos la misma relación de cercanía con otros compañeros.