La Policía de Florida, Estados Unidos, investiga un anuncio publicado en el portal de compraventa Craiglist en el que se pone a la venta a un recién nacido de dos semanas. El precio, 500 dólares, y junto al bebé se ofrece también "gratis" a la "hermana de cuatro años" del recién nacido.

"El bebé tiene dos semanas, duerme y no hace ruido por las noches. Se dará leche de fórmula y ropa", rezaba el anuncio, que ya ha sido retirado de la web. En el aviso también se podía leer: "Vivo en un barrio tranquilo e influyente. Trabajo para el Departamento de Niños y Familias. No quiero ser juzgada por no querer estos niños".

Los agentes han interrogado a una mujer como sospechosa de ser la autora del anuncio y analizan los registros digitales para poder descubrir al responsable. Las autoridades no están seguras de si el anuncio era real, y alguien intentaba vender al bebé en la popular plataforma, o simplemente se trataba un engaño.

Este tipo de casos son poco frecuentes, aunque existen precedentes en el país. En 2017, una pareja de Tennessee fue detenida por intentar vender a su hijo de cinco meses por 3.000 dólares mediante la misma página de internet de anuncios clasificados. Craiglist ha sido en varias ocasiones foco de polémica por permitir la publicación de anuncios sin control, como avisos de venta de droga o cuando en 2017 sirvió para poner en contacto a Natalie Bollinger con Joseph Michael López, al que la joven pagó para que la matara.