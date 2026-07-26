La Policía rescata en Benidorm a un niño subido en el aire acondicionado de un piso 21 y detiene al padre

La Policía rescata a un niño que estaba subido en el aire acondicionado de un piso 21

¿Qué ha pasado? Según cuentan fuentes policiales, "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo".

La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un niño que estaba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio. Los agentes acudieron tras recibir un aviso sobre la situación de "extremo peligro" en la que se encontraba el menor, al estar en el exterior de una vivienda en una planta alta. Al llegar, lograron rescatar al niño. Según fuentes policiales, la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo. El padre del niño ha sido arrestado tras el incidente.

La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un niño que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Ante estos hechos, los agentes han arrestado al padre.

Tal y como informa el cuerpo de seguridad, acudieron al edificio después de recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", al encontrarse en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.

Al llegar, vieron que el niño se encontraba subido en el aparato de aire acondicionado y lograron rescatarlo.

"La rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo", cuentan fuentes policiales, que informan de que el padre del menor está detenido.

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