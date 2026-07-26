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Terremotos en Granada

Granada registra un terremoto de 3,6 grados con epicentro en Armilla

Los detalles No son los únicos seísmos registrados este domingo en la provincia de Granada, donde a las 12:39 y a las 13:18 horas han tenido lugar otros dos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 ambos.

Imagen del epicentro del terremoto registrado en Granada Imagen del epicentro del terremoto registrado en GranadaEuropa Press
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Un terremoto de magnitud 3,6 y epicentro en Armilla (Granada) se ha sentido este domingo en Granada capital y otros municipios de la provincia sin que haya causado daños personales ni materiales. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha registrado a las 15:39 horas. Su superficialidad (cero kilómetros) ha propiciado que sea sentido por la población.

Aunque inicialmente el instituto había fijado su magnitud en 3,7 y su epicentro en Ogíjares, finalmente, tras un nuevo cálculo, ha sido registrado como un seísmo de 3,6 grados localizado al sureste de Armilla, un municipio también del área metropolitana de Granada próximo a la capital.

Numerosos usuarios de las redes sociales han trasladado sus impresiones por el temblor, que se ha sentido en varios municipios de Granada, incluida la capital. El centro coordinador de emergencias 112 ha indicado a EFE que no hay constancia de daños personales ni materiales.

A las 15:42 horas recibió la primera de un total de 44 llamadas de particulares alertando de que habían notado un temblor. Todas las llamadas gestionadas se han recibido desde la provincia de Granada, en concreto desde los municipios de Granada capital, Monachil, Huétor-Vega, Maracena, Alhedín, Ogíjares, Cúllar Vega, Vegas del Genil, La Zubia y Armilla, según el 112. Minutos después, a las 15:46 horas, se ha registrado, también con epicentro en Armilla, una réplica a seis kilómetros de profundidad aunque de menor magnitud (1,7). Y a las 16:11 horas, un nuevo seísmo superficial de magnitud 2 y epicentro en Alhendín ha sido sentido por la población.

No son los únicos seísmos registrados este domingo en la provincia de Granada, donde a las 12:39 y a las 13:18 horas han tenido lugar otros dos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 ambos.

En caso de terremoto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ofrece una serie de recomendaciones y pautas de autoprotección para evitar daños. De forma preventiva, es aconsejable tener en casa un botiquín de primeros auxilios y ensayar con la familia cómo actuar en caso de temblor, además de conocer dónde están y cómo se desconectan las llaves de la luz, el agua y el gas.

Durante el temblor, es aconsejable quedarse dentro del edificio si se ha sentido en el interior, preferiblemente bajo la protección de estructuras fuertes como una mesa, un cama, el dintel de una puerta o un rincón, entre otras recomendaciones.

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