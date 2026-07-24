La Policía Nacional se incauta en Málaga de un arsenal de armas y detiene a cuatro personas

Los detalles Los agentes iniciaron las pesquisas el pasado mes de mayo logrando la interceptación de armas largas automáticas, granadas de mano y 180 cartuchos de munición de guerra.

Agentes de la Policía Nacional se han incautado en la provincia de Málaga de un arsenal de armas y han detenido a cuatro personas. Se han intervenido 36 armas largas, 11 armas cortas, 11 granadas de mano y abundante munición, entre otros efectos.

Los agentes iniciaron las pesquisas el pasado mes de mayo logrando la interceptación de armas largas automáticas junto con granadas de mano y 180 cartuchos de munición de guerra, en un operativo policial que culminó con la detención del conductor encargado del transporte de las mismas, el cual se encuentra ya en prisión provisional.

A raíz de esta detención, y a través de diversas diligencias investigativas, los agentes han logrado identificar una estructura criminal cuya actividad delictiva se basa en el tráfico de armas y de drogas. La investigación -declarada secreta- ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Málaga.

Se han intervenido 36 armas largas, 11 armas cortas, 11 granadas de mano y abundante munición.

Fuera del ámbito delictivo

Los investigadores apuntan a que se trata de una estructura criminal cuyo objetivo se basa principalmente en actividades de tráfico de armas y sustancias estupefacientes. Criminales altamente especializados que hicieron necesaria la participación de unidades como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos para una primera incautación de estas armas, las cuales estaban siendo trasportadas y cuyo conductor fue detenido durante el operativo policial, conduciendo un turismo, que portaba seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, cargadores y numerosos cartuchos.

Conocedores de que tras esta incautación inicial se escondía todo un entramado criminal, las pesquisas dieron con más miembros de esta red. El pasado lunes, los agentes de UDYCO Costa del Sol interceptaron un vehículo cargado de 120 kilogramos de cocaína, lo que culminó con la detención de otras dos personas.

La Policía Nacional halló 180 cartuchos de munición de guerra.

Asimismo, en el marco de esta operación se arrestó al cuarto integrante de la red criminal. Como consecuencia se han realizado entradas y registros en distintos municipios de la provincia de Málaga en los que fueron halladas sustancias estupefacientes –60 kilogramos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi- junto a numerosas armas -30 fusiles de asalto, 11 granadas de mano, 11 pistolas, 7 silenciadores, 8 chalecos antibalas y dos placas balísticas preparadas para soportar munición de guerra junto a más de cinco mil cartuchos de diversos calibres-.

Se trata de una investigación declarada bajo secreto de la Sección Civil y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, Plaza nº 4 y con el impulso del Ministerio Fiscal.

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