Agentes destinados en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han alertado acerca de una nueva estafa dirigida principalmente a hosteleros, aunque también estarían atacando a establecimientos comerciales de otros sectores con el mismo fin. Dicha estafa se está llevando a cabo en todo el territorio nacional.

Todo comienza con la visita del estafador a la tienda en la que quiera perpetuar la estafa o una llamada por teléfono. Tras ser atendido por el hostelero o la hostelera en cuestión, este asegurará venir o llamar en nombre del gerente para informarte acerca de unos pagos pendientes: "Tienes pendientes una serie de pagos de recibos, impuestos o documentación que abonar".

"Lo hacen para ponerte en una situación urgente y que no puedas comprobarlo", explican desde la Policía Nacional. Después de plantearte esta situación, el estafador jugará con los tiempos para apremiarte a que hagas lo que te indica. La persona en cuestión te dirá que se trata de un asunto urgentísimo. Todo ello con el objetivo de que le hagas caso sin verificar previamente si realmente hay pagos pendientes o no a nombre del gerente.

La Policía Nacional recomienda no pagar ninguna cifra hasta hablar previamente con el responsable de la tienda para salir de dudas. "No pagues y habla directamente con el responsable para comprobar la veracidad de la información", avisan. Una acción que no requerirá más que un par de minutos y que te ayudará a prevenir este tipo de ataques tan comunes.

En esta estafa relatada, existe una variante, un fraude que consiste en realizar llamadas telefónicas al pequeño comercio con el objetivo de robarles sin levantar ningún tipo de sospecha.

En esta ocasión, el empleado del establecimiento recibe una llamada telefónica de alguien que se hace pasar por el responsable de una empresa de envíos o un distribuidor. En dicha llamada, el estafador le comunicará al empleado que la empresa en cuestión le va a hacer llegar una mercancía en breve, pero que se debe realizar un pago inmediato por la misma.

Con el objetivo de demostrar que se trata de una llamada real, los responsables de este fraude fingirán estar en contacto con el jefe de ese establecimiento o con algún encargado del mismo. Todo ello para asegurar que dicha persona ya ha autorizado al empleado a pagar esa supuesta deuda pendiente con el dinero que haya en la caja.

Al igual que en el caso anterior, los estafadores de dirán que es urgente y harán todo lo posible para que pagues cuanto antes. Sin embargo, no es más que una estratagema para que pagues sin verificar previamente con tu jefe lo sucedido.

Las autoridades recomiendan que, si ya has pagado, guardes los comprobantes y acudas a una Jefatura Superior o a una Comisaría donde podrán hacer un rastreo de lo sucedido y dar con el autor de la estafa cuanto antes.