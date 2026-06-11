Polémica en Badajoz: el Ayuntamiento de Fuentes de León adelanta 15 minutos el lanzamiento de fuegos artificiales para esquivar la alerta por riesgo de incendio

Los detalles Diez horas antes de su celebración, el Consistorio decidió adelantar el espectáculo de pirotecnia para que concluyese justo cuando entraba en vigor el aviso de la AEMET.

El Ayuntamiento de Fuentes de León (Badajoz) está en el foco de la polémica por la celebración del tradicional espectáculo pirotécnico del Corpus Christi en pleno aviso por riesgo de incendio. El pasado 7 de junio se estaban celebrando las fiestas de la localidad, cuyo programa concluía con el lanzamiento de fuegos artificiales a las doce de la noche. Sin embargo, ese mismo día, el Consistorio recibió un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que colocaba al pueblo en situación de riesgo alto a partir de esa medianoche.

Sin embargo, en vez de suspender el espectáculo, el Ayuntamiento informó a los ciudadanos de que se adelantaría a las 23:45 horas, de forma que concluyese justo antes de que entrase en vigor la alerta.

La decisión ha provocado durísimas críticas, tanto en redes sociales como por parte de asociaciones defensoras del medio ambiente. Ecologistas en Acción Extremadura ha emitido un comunicado cuestionando la legitimidad de la medida adoptada por el Ayuntamiento, ya que "pretende esquivar la legalidad de la alerta, pero mantiene intacto el peligro real sobre el terreno".

"Las condiciones ambientales a las 23.45 horas son exactamente las mismas que a las 00.00 horas, y lanzar toneladas de material inflamable e incandescente a la atmósfera quince minutos antes de que el reloj marque la hora oficial del riesgo alto no disminuye la probabilidad de que una chispa descontrole un fuego forestal", argumenta la asociación.

Además, recuerda que las alertas de la AEMET "no son meras sugerencias ni trámites burocráticos que sortear mediante argucias horarias; son herramientas técnicas basadas en datos científicos destinadas a salvar vidas y proteger ecosistemas".

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