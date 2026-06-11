Ahora

Tráfico de drogas

"No los pillaron dentro. Si no, no lo cuentan": así quedaron los coches de los agentes disparados por narcos en Huelva

Los detalles Los narcos ametrallaron a varios agentes Antidroga de la Guardia Civil al ser descubiertos descargando un alijo en Punta Umbría.

Así quedó uno de los coches de los agentes de la Guardia Civil tiroteados por los narcos en HuelvaAsí quedó uno de los coches de los agentes de la Guardia Civil tiroteados por los narcos en HuelvalaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Con más de una decena de agujeros de bala y los parabrisas completamente destrozados. Así han quedado los coches de los agentes de Antidroga de la Guardia Civil ametrallados en Huelva durante una operación contra los narcos.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este jueves y fuentes cercanas a laSexta han asegurado que los agentes, que iban de paisano, no han sido heridos gracias a que no estaban dentro de sus vehículos. "Si no, no lo cuentan", han incidido.

Otro de los vehículos de la Guardia Civil tiroteados en HuelvaOtro de los vehículos de la Guardia Civil tiroteados en HuelvalaSexta

Todo sucedió al avistarse una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría. En ese momento, se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y mar para interceptar dicha embarcación en un lugar en el que había varias personas para realizar la descarga de la droga, una furgoneta y un turismo.

Al ver que habían sido descubiertos, los narcos, que portaban armas largas, abrieron fuego contra los agentes, dejando sus coches completamente inservibles. La Guardia Civil, por su parte, respondió a la agresión.

Finalmente, ningún agente resultó herido, ya que no había nadie en el interior de los coches. La operación se saldó con la detención de una persona y la incautación de 1.120 kg de hachís en 56 fardos. El resto de implicados huyeron a pie del lugar y se ha establecido un dispositivo de cierre para encontrar a las personas que se han dado a la fuga.

En la operativa trabajan agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. Asimismo, se ha solicitado colaboración de otros cuerpos policiales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón
  2. El papa clama en Arguineguín por la "dignidad de los migrantes": "No son números ni expedientes. Su vida debe ser protegida"
  3. "Ya se me ha escapado Félix": Leire Díez intentó contactar con Bolaños por la nacionalidad de un exviceministro venezolano
  4. La tasación judicial cifra el valor de las joyas de la caja fuerte de Zapatero en 1,3 millones de euros
  5. Nuevos ataques cruzados entre EEUU e Irán: Teherán cierra el estrecho de Ormuz y Trump exige que acepten el acuerdo
  6. Unos narcotraficantes ametrallan a la Guardia Civil en Huelva: se han incautado más de 1.000 kilos de hachís