"No los pillaron dentro. Si no, no lo cuentan": así quedaron los coches de los agentes disparados por narcos en Huelva

Así quedó uno de los coches de los agentes de la Guardia Civil tiroteados por los narcos en Huelva

Los detalles Los narcos ametrallaron a varios agentes Antidroga de la Guardia Civil al ser descubiertos descargando un alijo en Punta Umbría.

Durante una operación antidroga en Huelva, agentes de la Guardia Civil sufrieron un ataque a tiros por parte de narcotraficantes, dejando sus coches llenos de agujeros de bala y parabrisas destrozados. Los hechos ocurrieron al avistarse una embarcación semirrígida cerca de Punta Umbría, donde se organizó un operativo con agentes de diversas especialidades para interceptar la droga. Los narcos abrieron fuego al verse descubiertos, pero afortunadamente, ningún agente resultó herido ya que no estaban en los vehículos. La operación culminó con la detención de una persona y la incautación de 1.120 kg de hachís. Se ha desplegado un dispositivo para localizar a los implicados que huyeron.

Con más de una decena de agujeros de bala y los parabrisas completamente destrozados. Así han quedado los coches de los agentes de Antidroga de la Guardia Civil ametrallados en Huelva durante una operación contra los narcos.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este jueves y fuentes cercanas a laSexta han asegurado que los agentes, que iban de paisano, no han sido heridos gracias a que no estaban dentro de sus vehículos. "Si no, no lo cuentan", han incidido.

Otro de los vehículos de la Guardia Civil tiroteados en Huelva

Todo sucedió al avistarse una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría. En ese momento, se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y mar para interceptar dicha embarcación en un lugar en el que había varias personas para realizar la descarga de la droga, una furgoneta y un turismo.

Al ver que habían sido descubiertos, los narcos, que portaban armas largas, abrieron fuego contra los agentes, dejando sus coches completamente inservibles. La Guardia Civil, por su parte, respondió a la agresión.

Finalmente, ningún agente resultó herido, ya que no había nadie en el interior de los coches. La operación se saldó con la detención de una persona y la incautación de 1.120 kg de hachís en 56 fardos. El resto de implicados huyeron a pie del lugar y se ha establecido un dispositivo de cierre para encontrar a las personas que se han dado a la fuga.

En la operativa trabajan agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. Asimismo, se ha solicitado colaboración de otros cuerpos policiales.

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