Las personas evacuadas por los incendios de La Mierla y Ejulve podrán volver a sus casas tras estabilizarse los fuegos

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España)

Los detalles Emiliano García-Page asegura que estarán pendientes de la "extinción total" del incendio en La Mierla y avanza que podrán desplazar sus equipos para ayudar a extinguir otros grandes incendios en España.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que se levantará la evacuación y el confinamiento en municipios afectados por el incendio de La Mierla en Guadalajara. Aunque la extinción total aún no se ha logrado, se permitirá el regreso de los desalojados y se restablecerá el transporte. García-Page destacó la colaboración entre regiones para enfrentar otros incendios cercanos. En Ejulve, Teruel, el incendio se ha estabilizado tras afectar a 3.000 hectáreas, permitiendo el retorno de 175 evacuados. Las carreteras se han reabierto, y el operativo sigue trabajando en la extinción y vigilancia de puntos calientes.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que este domingo se levantará la evacuación y el confinamiento en los municipios que aún estaban afectados por estas medidas debido al incendio de La Mierla (Guadalajara), después de que en los últimos días se haya ido ordenando el regreso de los desalojados de forma escalonada.

"Aunque todavía vamos a seguir pendientes de poder culminar la extinción total en el incendio, hoy ya vamos a ordenar la vuelta de toda la gente que quiera a sus casas, a sus núcleos de población, y a levantar los confinamientos", ha asegurado García-Page. De esta manera, ya no quedarían pueblos evacuados, ni carreteras cortadas por este incendio. Además, este lunes se restablecerá el transporte regular y el transporte sensible a la demanda.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha considerado que se trata de una medida "realmente optimista y esperanzadora en el momento que estamos viviendo en toda España".

Este cambio, ha proseguido García-Page, "nos lleva a poder desplazar también equipos", tanto unidades terrestres como unidades aéreas, así como maquinaria pesada, "a los grandes incendios que se están acumulando muy cerca de nosotros, al lado precisamente de la provincia de Toledo", en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León.

El presidente regional ha destacado que éste es "un esfuerzo que tenemos que compartir entre todos. Nos ayudamos mucho, nos han ayudado mucho también en Guadalajara y nosotros vamos a dar todo lo que podamos", ha concluido.

Los desalojados por el incendio de Ejulve pueden volver a casa al darse por estabilizado

El incendio de Ejulve (Teruel) se ha dado este domingo por estabilizado tras afectar a unas 3.000 hectáreas y las 175 personas desalojadas de cinco municipios ya pueden volver a sus domicilios.

La decisión se han adoptado en una reunión a primera hora de los responsables del Puesto de Mando Avanzado con los alcaldes de los municipios afectados -Cuevas de Cañart, las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira-, ha informado el Gobierno de Aragón.

Además, las carreteras locales y autonómicas que permanecían cortadas se han reabierto al tráfico, aunque desde la dirección de extinción se pide a la población que evite circular por caminos y pistas forestales ubicadas dentro del perímetro del incendio para no entorpecer las labores de extinción y evitar accidentes con la maquinaria pesada y las autobombas que permanecen en la zona.

El operativo de extinción continúa trabajando con medios aéreos y terrestres del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) con apoyo de los bomberos de la Diputación de Teruel.

Las situación favorable en este incendio permitió este sábado rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, Nivel 1 y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para poder destinarlos a otros incendios graves que están teniendo lugar en España.

El operativo en Ejulve trabajará durante la jornada en el refresco de los puntos calientes y en la vigilancia y extinción de las reproducciones que se puedan registrar. En concreto, permanecen en la zona ocho cuadrillas con seis autobombas de Infoar, dos nodrizas y una autobomba de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel y agentes de protección de la naturaleza y personal técnico de dirección de extinción y del Puesto de Mando Avanzado.

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