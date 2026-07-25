Evolución favorable en los incendios en Murias de Pojo y en La Mierla; en Ejulve, la UME ha parado el crecimiento del fuego

Los detalles En Teruel, el fuego ha obligado a evacuar a cinco localidades y ha afectado a 175 personas. En León, las llamas estaban en hilera muy cerca de la carretera.

En 2026, España enfrenta una crisis de incendios con más de 133.000 hectáreas calcinadas. Regiones como Madrid, Ávila, Teruel, León y Guadalajara están gravemente afectadas. En Ejulve, Teruel, la UME ha trabajado intensamente para controlar un incendio que devastó 2.900 hectáreas, obligando a evacuar cinco localidades y afectando a 175 personas. El descenso de temperaturas y el viento del norte están facilitando las labores de extinción. En León, un incendio en las Murias de Pojo ha llevado a la evacuación de seis localidades, afectando a 174 personas. En Guadalajara, la situación mejora tras días de incendios.

Más de 133.000 hectáreas se han calcinado en España en lo que se lleva de 2026. En un año en el que el país está envuelto en llamas con incendios de gran magnitud. Con un fuego que tiene en vilo a Madrid y a Ávila, y también a otras zonas en Teruel, en León y en Guadalajara.

Y es que el país arde. Arde a causa de unas llamas que, en la localidad turolense de Ejulve, ha tenido a la UME trabajando para tratar de extinguir un incendio que ha calcinado 2.900 hectáreas.

Han logrado parar el crecimiento de un fuego que ha obligado a evacuar cinco localidades y que ha afectado a 175 personas. Hay quien ha preferido quedarse en el municipio, haciendo que los Bomberos recuerden que evacuar no es una recomendación sino una orden de obligado cumplimiento.

El viento del norte y unas temperaturas en descenso están ayudando a las labores de extinción de las llamas.

En León, en las Murias de Pojo, ha dejado una hilera de llamas a escasa distancia de la carretera tiñendo el cielo de negro. Se han activado las medidas de protección, desalojando a seis localidades en unas evacuaciones que han afectado a 174 personas.

La evolución del incendio es favorable, pero preocupan las cambiantes ráfagas de viento.

Igual de positiva es la evolución del fuego en La Mierla, en Guadalajara, después de días con las llamas calcinando hectárea tras hectárea.

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