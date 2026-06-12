La Guardia Civil desmantela un grupo criminal responsable de 62 robos con fuerza en Madrid y Toledo

Los detalles Los criminales empleaban furgonetas y automóviles de alta gama robados previamente para llevar a cabo los robos, cuyo origen ocultaban cambiando las placas de matrícula. Además, utilizaban una parcela aislada en la localidad madrileña de Cubas de la Sagra como base de operaciones.

La Guardia Civil ha desarticulado una de las organizaciones criminales más activas en robos con fuerza en Castilla-La Mancha, deteniendo a sus siete miembros y esclareciendo 62 delitos en Toledo y Madrid. La banda cometía robos en camiones y en bancos, oficinas de correos y estancos, utilizando herramientas y dispositivos electrónicos. Empleaban vehículos robados, ocultando su origen con matrículas falsas, y operaban desde una parcela en Cubas de la Sagra. En la operación Plomba, se realizaron cinco registros domiciliarios, recuperando vehículos y mercancía robada valorada en 257.000 euros. La operación contó con la colaboración de diversas unidades de seguridad.

La Guardia Civil ha desmantelado una de las organizaciones criminales más activas en cometer robos con fuerza en Castilla-La Mancha. Sus siete integrantes han sido detenidos y se han esclarecido un total de 62 hechos delictivos, que fueron cometidos en la zona noroeste de la provincia de Toledo y varias localidades de la Comunidad de Madrid.

La investigación permitió averiguar que este grupo criminal cometía dos tipos de delitos: por un lado, robos en el interior de camiones, cuando los conductores descansaban en áreas de servicio y, por otro, robos con fuerza en bancos, oficinas de correos y estancos, por medio de herramientas y dispositivos electrónicos para vulnerar los sistemas de seguridad y forzar el acceso.

Los criminales empleaban furgonetas y automóviles de alta gama robados previamente para llevar a cabo los robos, cuyo origen ocultaban cambiando las placas de matrícula. Además, utilizaban una parcela aislada en la localidad madrileña de Cubas de la Sagra como base de operaciones en la que guardaban los efectos y vehículos robados.

En la fase de explotación de la operación se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios. Gracias a ellos se han intervenido numerosos efectos procedentes de los robos, así como herramientas y dispositivos electrónicos empleados para sustraer los vehículos y llevar a cabo los robos con fuerza. Por otro lado, se han recuperado cinco vehículos de alta gama y cinco furgonetas y dos llaves clonadas con las que ponían en marcha los automóviles sustraídos. En total, se estima que este grupo criminal sustrajo mercancía por valor de 257.000 euros durante el período investigado.

La operación, bautizada como Plomba, ha contado con la colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Madrid, así como con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) 1 de Madrid y las policías locales de Seseña, Añover de Tajo y Pantoja, en la provincia de Toledo.

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