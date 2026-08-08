Miles de personas toman Sóller, Mallorca, contra la masificación turística: "Ya no podemos más"

Los detalles Su manifiesto, secundado por 80 organizaciones ciudadanas, ha denunciado que las instituciones hayan convertido al turismo "en su única apuesta económica" para Mallorca.

Miles de personas se manifestaron en Sóller para denunciar el modelo económico de Mallorca, centrado exclusivamente en el turismo. La protesta, organizada por plataformas como 'Menys turisme, més vida' y el Moviment Jove de Sóller, reunió a 2.500 personas según los organizadores y a 1.000 según la Guardia Civil. Los participantes exigieron a las instituciones escuchar sus demandas, destacando problemas como la saturación del transporte y la dificultad para emanciparse debido a la subida de alquileres. También se reclamó un menor volumen de visitantes y se criticó la promoción turística que ignora la fragilidad ambiental. La marcha incluyó consignas contra la turistificación y culminó con actuaciones artísticas y una cantada masiva del himno de Mallorca.

Miles de personas -2.500 según la plataforma 'Menys turisme, més vida' y el Moviment Jove de Sóller y 1.000 para la Guardia Civil- se han manifestado para denunciar que la localidad de la Vall y el conjunto de Mallorca "ya no pueden más" frente a un modelo económico que "solo entiende el territorio como una mercancía".

El manifiesto, leído en la plaza del Ayuntamiento de Sóller y secundado por 80 organizaciones ciudadanas, ha denunciado que las instituciones hayan convertido al turismo "en su única apuesta económica" para Mallorca.

Los concentrados han desfilado por el centro de Sóller para protestar contra el modelo económico que los organizadores tildan de "monocultivo turístico" y para pedir el decrecimiento en volumen de visitantes, en una protesta que se ha desarrollado sin incidentes. Con el lema 'Sóller al límit', la marcha ha culminado con la lectura de un manifiesto.

"Exigimos a todas las instituciones que escuchen nuestras reivindicaciones y asuman sus obligaciones constitucionales", han reclamado los organizadores. Han explicado que la 'turistificación' genera situaciones como llegar tarde a la universidad porque "el transporte público, el túnel y las carreteras se saturan diariamente", no poder emanciparse con un sueldo convencional o "familias que esperan con miedo la renovación del contrato" de alquiler por la "subida desorbitada".

Han advertido de que Sóller y su costa están al límite "cuando el Puerto soporta cada temporada una presión de embarcaciones que degradan los ecosistemas marinos" y han denunciado que la localidad situada en el corazón de la Tramuntana "se continúa promocionando mientras se desatiende su fragilidad ambiental".

También ha habido mensajes de apoyo a las dos activistas contra la masificación turística detenidas en Santa Maria del Camí por la Guardia Civil, acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias, y contra la "brutalidad policial" por las cargas en Palma tras la protesta del pasado 26 de julio.

Los convocantes han emplazado a organizarse "desde cada barrio y cada pueblo de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para defender el derecho a una vida digna". "Ninguna economía puede considerarse un éxito si obliga a su propia gente a abandonar su casa", han denunciado.

Consignas contra la turistificación

Durante la marcha por el municipio, los manifestantes han portado pancartas en las que podía leerse: 'Si no actuamos pronto será demasiado tarde', 'Mallorca para vivir, no para especular', 'Como sardinas' o 'quien quiere a Mallorca no lo puede pagar', así como varias banderas de la isla, 'senyeres' y enseñas de Sóller.

También han lanzado consignas contra la "turistificación": 'Estamos cansados de estar masificados', 'Quien quiere a Mallorca no la destruye', 'Mires donde mires, todo son guiris' o 'Prohens, escucha, estamos en lucha'. Una vez en la plaza del Ayuntamiento ha habido un baile popular y han actuado la glosadora Cati Eva Canyelles Mas y los artistas Júlia Colom y Pere Andreo, con interpretaciones de crítica social al monocultivo turístico.

La concentración ha finalizado con una cantada masiva de 'La Balanguera', el himno oficial de Mallorca, y con una muestra de 'castells', en cuya cima han desplegado el cartel 'vivir es luchar y lucharé'.

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