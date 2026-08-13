España registra 265.457 hectáreas quemadas hasta 12 de agosto en los incendios forestales, más de la mitad de las de la UE

El dato El año pasado la oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

Entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, España ha registrado 265.457 hectáreas quemadas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea. Esta cifra representa el 52,2% de las hectáreas quemadas en toda la Unión Europea, que suman 554.788 en el mismo periodo. En 2025, España terminó con 393.079 hectáreas quemadas, la cifra más alta desde 1994. Hasta ahora, España lidera en número de incendios con 410, seguida de cerca por Italia con 408 y Francia con 342. La situación es preocupante, dado el aumento significativo de incendios en la región.

España registra ya un total de 265.457 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus.

Esto supone el 52,2% de todas las que han ardido en el mismo periodo de tiempo en toda la Unión Europea (UE), que ya suman 554.788 hectáreas.

El año pasado, la oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

El 2025 finalizó con 393.079 hectáreas quemadas en España, la peor cifra desde 1994. España es, a su vez, el país que más incendios ha registrado hasta el momento con un total de 410. Aún así, Italia le sigue de cerca, con 408; y Francia se sitúa en 342.

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