El papa León XIV enloquece a los fieles con el gesto viral 'six-seven' en su ruta por Madrid

Los detalles El breve gesto del pontífice en el papamóvil ha provocado las risas, gritos y aplausos de quienes presenciaban el recorrido y ha comenzado a difundirse rápidamente en redes sociales.

La visita del papa León XIV a España ha comenzado en Madrid con un gesto inesperado que ha captado la atención de muchos. Durante su recorrido en papamóvil, el pontífice sorprendió al público al realizar el popular gesto del 'six-seven', conocido en redes sociales y entre los jóvenes. León XIV, rodeado de miles de fieles y bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes, continuará su viaje hasta el 12 de junio visitando Barcelona, el Monasterio de Montserrat y las Islas Canarias. Entre los eventos destacados están la recepción por los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz y la inauguración de la nueva torre de la Sagrada Familia. El gesto del 'six-seven' ha sido ampliamente compartido en redes, destacando la conexión del papa con la cultura digital.

La visita del papa León XIV a España, con Madrid como primera parada, ha dejado una imagen que no ha pasado desapercibida. Durante su recorrido en papamóvil por las calles de la capital, el pontífice ha sorprendido a los asistentes al reproducir el conocido gesto del 'six-seven', una expresión muy popular en redes sociales y entre los más jóvenes.

Rodeado de miles de fieles y entre aplausos, gritos y mucha emoción. Así es como León XIV recorría Madrid, escoltado a su vez por diferentes guardias en el marco de un dispositivo de seguridad sin precedentes.

El viaje, que se prolongará hasta el 12 de junio, supone la primera visita del papa a un país de la Unión Europea fuera de Italia desde el inicio de su pontificado. Durante estos días tiene previsto visitar Madrid, Barcelona, el Monasterio de Montserrat y las Islas Canarias, en concreto Gran Canaria y Tenerife.

Entre los actos más destacados figuran la recepción de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, la inauguración de la nueva torre de la Sagrada Familia y varios encuentros con migrantes llegados a Europa.

Referencias de la cultura digital

Eso sí, pese a tener una agenda oficial de lo más completa, uno de los momentos más comentados de la jornada ha sido su 'six-seven' o 'seis-siete', un meme de internet muy extendido entre los jóvenes que consiste en mover la mano de un lado a otro, como si se estuviera equilibrando o pesando algo, acompañado en muchas ocasiones por la expresión que da nombre a la tendencia.

El breve gesto ha provocado las risas y los aplausos de quienes presenciaban el recorrido y ha comenzado a difundirse rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido el momento y han destacado la cercanía del pontífice con los códigos y referencias de la cultura digital.

No obstante, esta no es la primera vez que León XIV confirma que conoce este gesto. Hace unos días protagonizó una escena similar junto a un grupo de estudiantes que le preguntaron si podía sumarse a esta tendencia viral, cuyo gracia radica en que no significada nada en concreto.

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