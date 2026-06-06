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Sigue la visita del papa León XIV a España

Se suma a la tendencia

El papa León XIV enloquece a los fieles con el gesto viral 'six-seven' en su ruta por Madrid

Los detalles El breve gesto del pontífice en el papamóvil ha provocado las risas, gritos y aplausos de quienes presenciaban el recorrido y ha comenzado a difundirse rápidamente en redes sociales.

El papa hace el famoso gesto 'six-seven' durante su visita a Madrid.
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La visita del papa León XIV a España, con Madrid como primera parada, ha dejado una imagen que no ha pasado desapercibida. Durante su recorrido en papamóvil por las calles de la capital, el pontífice ha sorprendido a los asistentes al reproducir el conocido gesto del 'six-seven', una expresión muy popular en redes sociales y entre los más jóvenes.

Rodeado de miles de fieles y entre aplausos, gritos y mucha emoción. Así es como León XIV recorría Madrid, escoltado a su vez por diferentes guardias en el marco de un dispositivo de seguridad sin precedentes.

El viaje, que se prolongará hasta el 12 de junio, supone la primera visita del papa a un país de la Unión Europea fuera de Italia desde el inicio de su pontificado. Durante estos días tiene previsto visitar Madrid, Barcelona, el Monasterio de Montserrat y las Islas Canarias, en concreto Gran Canaria y Tenerife.

Entre los actos más destacados figuran la recepción de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, la inauguración de la nueva torre de la Sagrada Familia y varios encuentros con migrantes llegados a Europa.

Referencias de la cultura digital

Eso sí, pese a tener una agenda oficial de lo más completa, uno de los momentos más comentados de la jornada ha sido su 'six-seven' o 'seis-siete', un meme de internet muy extendido entre los jóvenes que consiste en mover la mano de un lado a otro, como si se estuviera equilibrando o pesando algo, acompañado en muchas ocasiones por la expresión que da nombre a la tendencia.

El breve gesto ha provocado las risas y los aplausos de quienes presenciaban el recorrido y ha comenzado a difundirse rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido el momento y han destacado la cercanía del pontífice con los códigos y referencias de la cultura digital.

No obstante, esta no es la primera vez que León XIV confirma que conoce este gesto. Hace unos días protagonizó una escena similar junto a un grupo de estudiantes que le preguntaron si podía sumarse a esta tendencia viral, cuyo gracia radica en que no significada nada en concreto.

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