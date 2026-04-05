El papa clama contra la guerra en su 'Urbi et Orbi' de Pascua: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"

El Papa León XIV pronuncia su mensaje 'Urbi et Orbi' desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro.

¿Qué ha dicho? El pontífice ha aprovechado su primera misa de Resurrección y ha lanzado un llamamiento a la paz , denunciando la "globalización de la indiferencia" ante la muerte de "miles de personas" en los conflictos armados.

En su primera misa de Resurrección, León XIV ha hecho un llamamiento a la paz durante la bendición 'Urbi et Orbi' del Domingo de Pascua, condenando la "globalización de la indiferencia" ante la muerte de miles en conflictos armados e instando a abandonar las armas. Ante 50,000 fieles en la Basílica de San Pedro, el Papa rechazó una paz impuesta por la fuerza, abogando por el diálogo. Citando a san Agustín, afirmó que el mal no tiene la última palabra. León XIV también denunció la violencia de la guerra y los abusos globales, llamando a los fieles a ser portadores de esperanza.

León XIV ha aprovechado su primera misa de Resurrección y ha lanzado un llamamiento a la paz en la bendición 'Urbi et Orbi' del Domingo de Pascua , denunciando la "globalización de la indiferencia" ante la muerte de "miles de personas" en los conflictos armados, instando a que "quienes tienen armas en sus manos las abandonen". Todo ello sin mencionar conflictos ni países concretos, como solía mandar la tradición.

El Pontífice, que ha hablado desde la logia de la Basílica de San Pedro ante 50.000 fieles, ha rechazado que la paz tenga que ser "una paz impuesta por la fuerza" y ha reclamado que se alcance "mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo".

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas", ha afirmado León XIV, que ha retomado una expresión del Papa Francisco "quien hace justo un año desde esta logia dirigió al mundo sus últimas palabras para denunciar esa actitud colectiva: 'Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los tantos conflictos que afectan a diversas partes del mundo".

El Papa ha subrayado que "la paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón". Citando a san Agustín, ha apelado a "amar la resurrección", convencido de que "el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el Resucitado". Y ha anunciado una vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril.

"La violencia de la guerra que mata y destruye"

El Papa León XIV ha clamado contra la guerra y las injusticias globales y ha pedido que la alegría de la Resurrección llegue a todos los rincones del mundo donde "flota aún el espectro de la muerte". En su homilía, el Pontífice ha enumerado los males que amenazan a la humanidad, entre ellos "la violencia de la guerra que mata y destruye", junto a "la idolatría del beneficio que saquea los recursos de la tierra" y "los abusos que aplastan a los más débiles".

León XIV ha apelado a la Resurrección de Cristo como "antídoto" frente a esta realidad y ha llamado a los fieles a ser portadores de esperanza. "Corramos como María Magdalena y anunciémoslo a todos", ha pedido, para que "dondequiera que flote aún el espectro de la muerte pueda brillar la luz de la vida".

Asimismo, el Pontífice ha recordado las palabras del Papa Francisco para subrayar que la Resurrección "no es algo del pasado", sino "una fuerza de vida que ha penetrado el mundo".

El Papa Francisco falleció justo el día después del Domingo de Pascua del año pasado. El 20 de abril de 2025, Francisco salió al balcón principal de la basílica de San Pedro para impartir la bendición 'Urbi et Orbi'. "Hermanos y hermanas, buena Pascua", dijo.

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