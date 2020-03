Pablo Ráez ha explicado que se encuentra "un poco mejor" y se muestra ilusionado tras haber encontrado una donante "americana y 80% compatible": "Aún no estoy preparado psicológicamente pero en ello estoy, fortaleciendo mi cabeza, es una larga y dura batalla, pero lo conseguiré y demostraré a todo el mundo cómo de esto se sale".

El joven también ha mostrado su "enfado" ya que "ninguna agencia importante" se ha puesto en contacto con él para "continuar la campaña". En este sentido el joven ha puesto como ejemplo el Ministerio de Salud: "No consigo entender porque no quieren colaborar y aprovechar el tirón, desde luego la cosa se va enfriando, pero todos los jóvenes y todos los que tengan en su mano la posibilidad de donar, que lo hagan, que no se corte, que no haya miedo, que no haya pereza, que no haya más excusas".

Ráez ha reivindicado que hay "muy pocos donantes en España": "Tenemos que conseguir aumentar el número de personas solidarias en este tema y concienciar en las escuelas".