Otra rave en Tarragona reúne a un millar de personas: los Mossos controlan los accesos

Polígono industrial de Mataltes, en la localidad de La Sènia (Tarragona).

¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de La Sèmia avisó a las autoridades este domingo de que se celebraba una fiesta ilegal en el polígono Matales. Según ha informado el Cosnistorio, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana.

La celebración de Nochevieja sigue con fuerza en España. Mientras Albacete acoge la famosa 'Big Fucking Party', una macrofiesta ilegal en La Sènia, Tarragona, ha movilizado a los Mossos d'Esquadra. La Policía catalana supervisa desde el jueves este evento, que congrega a miles de personas cerca del polígono de les Mataltes. El Ayuntamiento alertó a las autoridades sobre la fiesta, que podría durar todo el fin de semana. Los Mossos están efectuando controles para impedir la entrada de más asistentes y vigilan el consumo de alcohol y drogas. A pesar de la situación, no prevén intervenir, ya que todo transcurre sin incidentes.

La celebración de Nochevieja no termina. Si Albacete acoge desde este jueves la conocida como 'Big Fucking Party', la mítica rave que reúne a miles de personas cada Año Nuevo durante días, ahora otra macrofiesta ilegal en La Sènia, Tarragona, ha puesto en jaque a los Mossos.

La Policía catalana controla desde el jueves la celebración, que reúne a miles de personas, cerca del polígono de les Mataltes. Según ha podido confirmar laSexta, el propio Consistorio avisó a las autoridades de la fiesta ilegal, que podría alargarse durante todo este fin de semana.

Además, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en redes sociales, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana, junto a la Policía Local.

Fuentes de los Mossos han detallado a laSexta este viernes que están realizando controles para evitar la entrada de más personas al recinto. También están realizando controles de salida de alcohol y drogas y han detectado la presencia de vehículos con matrícula extranjera, ya que hay bastantes asistentes llegados de otros países.

Desde el cuerpo policial han afirmado que no prevén intervenir en el interior, puesto que la situación transcurre "sin incidencias" y prevén que la fiesta finalice progresivamente a lo largo del fin de semana.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.