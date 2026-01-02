Ahora

Nochevieja no termina

Otra rave en Tarragona reúne a un millar de personas: los Mossos controlan los accesos

¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de La Sèmia avisó a las autoridades este domingo de que se celebraba una fiesta ilegal en el polígono Matales. Según ha informado el Cosnistorio, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana.

Polígono industrial de Mataltes, en la localidad de La Sènia (Tarragona).Polígono industrial de Mataltes, en la localidad de La Sènia (Tarragona).Europa Press
La celebración de Nochevieja no termina. Si Albacete acoge desde este jueves la conocida como 'Big Fucking Party', la mítica rave que reúne a miles de personas cada Año Nuevo durante días, ahora otra macrofiesta ilegal en La Sènia, Tarragona, ha puesto en jaque a los Mossos.

La Policía catalana controla desde el jueves la celebración, que reúne a miles de personas, cerca del polígono de les Mataltes. Según ha podido confirmar laSexta, el propio Consistorio avisó a las autoridades de la fiesta ilegal, que podría alargarse durante todo este fin de semana.

Además, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en redes sociales, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana, junto a la Policía Local.

Fuentes de los Mossos han detallado a laSexta este viernes que están realizando controles para evitar la entrada de más personas al recinto. También están realizando controles de salida de alcohol y drogas y han detectado la presencia de vehículos con matrícula extranjera, ya que hay bastantes asistentes llegados de otros países.

Desde el cuerpo policial han afirmado que no prevén intervenir en el interior, puesto que la situación transcurre "sin incidencias" y prevén que la fiesta finalice progresivamente a lo largo del fin de semana.

