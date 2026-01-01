Desalojan a unas 100 personas de una fiesta ilegal en Málaga para celebrar la Nochevieja

¿Qué ha pasado? La Policía Local, que realizaba labores de control, detectaron que en local se estaba celebrando un evento con música en directo y por el que se cobraba 10 euros por entrar.

El Ayuntamiento de Málaga suspendió una fiesta ilegal de Nochevieja por falta de autorización. La Policía Local desalojó a unas 100 personas de un local en Cruz del Humilladero, donde se cobraba entrada y se ofrecía música en directo. El evento, sin permiso, fue detectado a la 01:30 durante labores de control. El responsable no presentó la documentación requerida, y los propietarios confirmaron la ausencia de autorización. Esta intervención forma parte de las acciones del Grupo de Investigación y Protección para evitar fiestas ilegales. Durante diciembre, se monitorizaron redes y se inspeccionaron eventos, detectando nueve sin autorización de 17 comprobados.

La Policía comprobó que ni tenía autorización y tampoco habían pedido permiso previo alguno, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. La persona responsable de la fiesta ilegal no aportó la documentación requerida por los agentes ya que el local estaba alquilado para la ocasión.

Cuando los propietarios se presentaron comprobaron que carecía de autorización alguna, por lo que los agentes desalojaron a las cerca de 100 personas que estaban en la sala sin que quedase registrada ninguna incidencia.

La actuación de los agentes se suma a las acciones realizadas por la Policía Local malagueña a través del Grupo de Investigación y Protección, el GIP, para detener las posibles fiestas y su organización en espacios sin autorización.

Durante las Navidades, y en especial en Nochevieja, han monitorizado las redes sociales en coordinación con la Policía Autonómica, que también han inspeccionado locales con aforo para más de 700 personas, para la identificación de promotores que hayan organizado eventos sin autorización, que no hayan cumplido con las medidas de seguridad o que hayan establecido el aforo permitido para proceder a su apercibimiento y evitar que se llevasen a cabo en esas condiciones.

Desde que comenzara diciembre, los agentes han rastreado tanto las redes sociales como las web de venta de entradas para identificar los distintos eventos programados en la ciudad. En el momento en que se detectaron actividades que no se ajustaban a las establecidas en la licencia o que carecían de autorización se procedió a apercibir a los responsables para corregir dicha situación. En 2024 fueron comprobadas 17 fiestas, de las que nueve carecían de autorización y cuyos promotores fueron apercibidos.

Estas actuaciones son complementarias al dispositivo especial de Navidad establecido por el Ayuntamiento, que dio comienzo el último fin de semana de noviembre coincidiendo con la inauguración del alumbrado y que fue abordado durante la junta local de seguridad celebrada el pasado 1 de diciembre.

