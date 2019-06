Un joven ha sufrido un brutal ataque homófobo en Barcelona. Un amigo de la víctima ha colgado en Twitter el vídeo en el que se puede observar a un joven increpando a otro por "vestir de manera femenina", tal y como ha expresado su propio amigo.

"A mi que seas marica me da igual", le espeta tras decirle que "está en un sitio público". El joven responde que "es el Día del Orgullo", y, ante eso, recibe una violenta contestación: "También es el día de soltar hostias, ¿quieres ver cómo te la suelto?".

El joven comienza a ponerse violento y le afirma que le va "a hacer heterosexual a hostias", todo ello ante la mirada ausente de un guardia de seguridad, que media sin hacer demasiado hincapié en poner solución al conflicto.

"No me toques", le responde la víctima, que le explica que él solo va "a por una hamburguesa, se sienta y se la come", y que nadie "tiene por qué decirle nada"; pero el hombre continúa increpándole de forma extremadamente violenta: "Ahora cuando salga te voy a hinchar a hostias y la mariconería que se te quite".

"Y llama a la 'poli' y a quien quieras", continúa amenazándole. Después, acude a la persona que está grabando el vídeo y le asegura que con él "no tiene nada", mientras que el joven le dice que no le toque.

"Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas", ha apuntado el joven en Twitter junto al vídeo del vergonzoso suceso.