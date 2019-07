We Pride Festival

El We Pride Festival arranca el miércoles 3 de julio en la Sala But (Barceló, 11) con la fiesta Forever Tel Aviv, inspirada en el mágico mundo de Aladdin. Contará con las actuaciones de Mor Avrahami y Leo Blanco. A la que seguirá la fiesta Macho Sauna, en la Sala La Riviera (Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n), el día 4 de julio a las 23:00 h. Este espectáculo contará con la participación del alemán Chris Bekker y el español DJ Charly que pincharan sus canciones más movidas.

El viernes 5 de julio hay día completo, a las 15:00 h en Fabrik terraza (Av. de la Industria, 82) tendrá lugar la fiesta We Sandia al aire libre, en el sur de Madrid, donde actuarán DJ Binomio, Leo Blanco, Paco Johns o Leandro Becker entre otros. Y le sigue a las 23:00 h en Fabrik Main Room, la We Icon Party donde se unirán a la fiesta Esteban López, Phil Romano y Joe Gauthreaux.

En Fabrik también, pero el sábado 6, se celebra la We Egyptopia (Massive Main Party) con una temática basada en el antiguo Egipto. Sagi Kariv, Danny Verde, Rafha Madrid y Sr. Edu son los encargado de poner música a esta celebración. Pero no acaba aquí, sigue con una Afterparty, a partir de las 07:00 h, llamada Beyond Woof y que contará con el londinense Fabio Luigi.

El domingo 7 de julio, en la Sala La Riviera, actuarán Dj Ben Bakson y Paco Johns en la XLSIOR SugarFree party, quienes serán los encargados de poner el broche final a una semana llena de fiestas.

Fiesta Black & White

La Fiesta Black&White tendrá lugar el miércoles 3 de julio a las 22:00 h en el escenario de la Plaza de Pedro Zerolo. Uno de los bares con mayor encanto de Chueca cuenta con varios travestis que se subirán a darlo todo al escenario. Tras el pregón que darán Mónica Naranjo y La Plexi, todo el elenco de Black&White aparecerá en escena para dar una fiesta especial y cerrar el pregón. Una hora con muchas sorpresas y diversión asegurada para inaugurar una semana llena de fiesta.

Churros con Chocolate

La fiesta más divertida vuelve el viernes 5 a las 20:00 h en el Teatro Joy Eslava (Arenal, 11) con una sesión especial Churros Stars. En ella actuarán artistas como Lola Índigo, Soraya o Roser.

El domingo 7 habrá en la sala Tirso (Tirso de Molina, 1) un show que hace un homenaje al musical "Priscilla: reina del desierto", una obra que cuenta la historia de dos drag queens y una mujer trans que son contratadas para actuar en un resort en medio del desierto. Las entradas para ambos días salen desde 10 euros.

Tanga Party!

Esta es una de las fiestas más consolidadas de los domingos de ambiente. La fiesta vuelve al Teatro Barceló (Barceló, 11) y durará cada noche hasta las 06:00 h. El viernes 5 a las 23:30 h actuará el dúo Icona Pop, famoso por su hit "I love it". El día 6 estará Tamta, la representante de Chipre en Eurovisión 2019, y Bad Gyal, reina del dancehall español. También estará Eleni Foureira, intérprete del temazo pop "Fuego" que cerrará la fiesta. El precio de las entradas está alrededor de 25 euros.

Fiesta Vuélvete Loca

La que se define como "la discoteca más loca de todo Chueca" tomará el escenario de la Plaza Pedro Zerolo el viernes 5 de julio a las 22:00 h. Podemos esperar la actuación de muchas divas frecuentes del famoso bar así como temazos de algunas de nuestras drag queens favoritas como Chumina Power o Pupi Poisson. Ya sabes, "¡suéltate el pelo, nena!"

Fiesta Mad Bear

Tras la Vuélvete Loca dará comienzo la Fiesta Mad Bear a las 23:00 h en Plaza de Pedro Zerolo el viernes 5. El MadBear es el mayor festival de Bear en Europa. Se subirá a escena su DJ residente Erik López presentando una sesión amenizada por gogós e increíbles visuales.

Fiesta LL Show Bar

LL Show Bar tomará el escenario el viernes 5 a las 21:00 h en el Plaza de Pedro Zerolo. Drag queens y strippers son lo que abundan en este bar de la capital madrileña y así estarán todos en escena para dar un espectáculo a los asistentes donde no faltará la diversión. Arepita Diablitos, Chumina Power o Kendra entre las Drags que se subirán al escenario a hacer pasar al público una tarde inolvidable.

Fiesta Matrix

La Fiesta Matrix se celebrará en la Sala Cool (C/ Isabel la Católica, 6) el sábado 6 de julio a la 01:00h. El Madrid Pride 2019 tiene la oportunidad de dar una fiesta de lo más picante, Peep Show, con un espectáculo artístico y visual que hará a los asistentes sentir la música de forma única.

Mordisko

Una de las fiestas más míticas vuelve a la Sala 33 (Cabeza, 33) con el mejor techno: el miércoles 3 de julio hasta las 06:00 h con Malatesta DJ y el domingo 7 de julio con Arandelas. Las entradas cuestan 18 euros con dos consumiciones.