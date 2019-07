Antonio García Ferreras advertía esta semana a Vox que si sigue por este camino él mismo se subirá a una carroza de osos durante el desfile del Orgullo: "Como sigan así el próximo fin de semana me voy a una carroza con los osos".

Después que se haya puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en Change.org para que el presentador del Al Rojo Vivo cumpla su advertencia, el propio Ferreras ha hablado de nuevo: "Como Vox siga descalificando de esta manera al Orgullo y al colectivo LGTBI, igual aparecemos".

El director de ARV dice estar algo "descolocado" con el revuelo que se ha creado en torno a su propuesta y apunta que tras las "barbaridades absolutas" que Vox ha vertido sobre el Orgullo su idea se hace cada vez más firme: "Mi reflexión es que a este paso nos van a hacer que tengamos que subir a las carrozas".

"Yo siempre he asistido al Orgullo como ciudadano y espectador, ahora, como sigan a así lo mismo el sábado vamos. Estamos en el debate de subirnos a la carroza, no está resuelto el dilema", asegura.

Ferreras no fue el único en criticar durante el programa los alegatos homófobos de Vox y sus dirigentes. "Que esto no es Sodoma y Gomorra, ¡que no lo es!", respondía el presentador a las palabras de Monasterio, que llegó a afirmar que el Orgullo LGTBI es "contrario" al concepto de "respeto a la persona".

Por su parte, la periodista Raquel Ejerique recordó a la política de Vox que "las familias no son solo las de padre, madre y sus cuatro hijos, sino que hay muchos más tipos".

Puedes ver en este vídeo el contenido de las declaraciones manifiestamente homófobas de la candidata a la Comunidad de Madrid sobre el Orgullo LGTBI: